慈濟志工「三見客」從及時行樂改及時行善

2018-06-23 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



法國文學有知名的三劍客，在台灣的慈濟志工團體也有「三見客」，分別是從事建築業的王獻聰、烘焙業的方漢武與成衣業的潘機利。

他們從榮董轉而見習培訓授證慈濟志工，為了做公益，一天見面三次，有如親兄弟的情感，因而被慈濟人稱「三見客」。

53歲王獻聰是美國企管碩士，曾在大學教財務管理，後來轉換跑道建築業。他觀察到慈濟善款救濟貧病，志工參與活動全部自假自費，加上同業慈濟志工顏子傑邀約，開始繳交功德款並和妻子加入榮董團隊。

50歲的方漢武是知名烘焙連鎖店「方師傅」負責人，從嘉義中埔偏鄉窮孩子到烘焙大亨，歷經炒股失利、夫妻甚至兄弟關係一度惡化，直到日本進修回國重新出發，並聽從太太建議，投身社會公益，開麵包車到屏東偏鄉送愛心麵包，由南到北縱貫線接引食品相關產業一起做好事，拿下世界麵包冠軍的吳寶春，也在他邀約下，加入慈濟志工行列。

60歲潘機利是主幼商場負責人，年輕時拚命賺錢，和二哥擺攤賣衣，白手起家「主幼商場」成衣王國。為了賺更多錢，他和朋友經營賭博性電玩，但走偏門的5名股東接連慘遭橫禍，心虛害怕的潘機利，接受虔誠禮佛的母親規勸，回歸成衣零售業，因緣際會加入慈濟。

三人因活動推廣行動結識，天天照三餐出現相約高雄分會討論，志工因而為三人取名「三見客」。莫拉克颱風重創南台灣，潘機利不顧旗山的店面遭洪水淹沒，捐出自家成衣給死裡逃生的災民穿，並邀王獻聰、方漢武街頭義賣衣服、麵包送愛到災區。

三見客見面鬥嘴鼓，互相漏氣求進步，但一發生重大災難，骨子裡的慈濟魂瞬間上身，三人合體捐錢出力，帶動港都許多企業一起做公益，投入國內外賑災行列。

王獻聰、方漢武、潘機利從過去的及時行樂，如今及時行善，由起初陪伴榮董團隊、辦讀書會、發起澄清湖晨運、海外人文推廣、國內外重大災難募心募愛、接引年輕人加入慈濟鐘鼓隊。