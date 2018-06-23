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還記得胡璉將軍？他被金門人視為「現代恩主公」

2018-06-23 07:52聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

昨日是胡璉將軍逝世41週年，為了紀念他的貢獻，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會特別舉辦隆重的祭典儀式，由金門縣長陳福海及金防部副指揮官古勝文擔任主祭官，胡璉家屬及胡璉將軍怒潮部屬等，在胡璉紀念碑前遙祭他，一同追思胡璉對金門的德澤。

金酒公司表示，昨日舉行祭典活動，以感念胡璉將軍創設金門酒廠，奠定現在繁榮之基礎，讓縣民萬分感佩，而成立胡璉基金會以緬懷胡璉將軍對金門及金酒之貢獻，未來更要藉由胡璉基金會持續將胡將軍的精神推廣下去，讓他事蹟永流傳頌。

除了祭典，昨也舉辦懷念胡璉將軍論壇，論壇分為兩個主題, 第一個主題為《胡璉與金門》邀請了曾建元教授為主講人，怒潮校友會秘書長鄧俊豪和遺族代表胡敏越為與談人。第二個主題是《胡璉的回顧與展望》，主講人是怒潮校友會的梁懷茂教授，葉肅科教授和黃奕炳將軍為與談人。由專家學者的宏論，進一步深入述胡璉將軍經營戰地、建設金門之宏旨與經韜武略。

一級上將胡璉將軍，黃埔軍校第4期畢業，1949年和1957年兩度任金門防衛司令部，並兼福建省主席，曾締造古寧頭大捷、823砲戰勝利，胡璉將軍也在金門興學建校、廣植林木，並鋪設馬路，並成立金門酒廠，胡璉將軍對金門的貢獻，時至今日被金門民眾尊稱為「現代恩主公」，顯見其對金門的功勞之大。

金門縣長陳福海（右三）與胡璉家屬以及胡璉將軍怒潮部屬等人合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右三）與胡璉家屬以及胡璉將軍怒潮部屬等人合影。記者蔡家蓁／攝影
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胡璉將軍逝世41週年，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會昨特別舉辦隆重的祭典儀式...
胡璉將軍逝世41週年，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會昨特別舉辦隆重的祭典儀式，由金門縣長陳福海及金防部副指揮官古勝文擔任主祭官。記者蔡家蓁／攝影
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胡璉將軍逝世41週年，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會昨舉辦隆重的祭典儀式，與...
胡璉將軍逝世41週年，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會昨舉辦隆重的祭典儀式，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
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