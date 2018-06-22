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恆春半島不適合種香蕉 這對夫婦跌破眾人眼鏡

2018-06-22 09:07聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉港口村農民吳昌遠、方億涓夫婦挑戰不可能，「滿州蕉」昨天在滿州鄉農特產...
屏東縣滿州鄉港口村農民吳昌遠、方億涓夫婦挑戰不可能，「滿州蕉」昨天在滿州鄉農特產展售會首賣，綿密香Q口感讓人驚艷，跌破眾人眼鏡。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春半島冬季特有的「落山風」，被認為不適合栽植香蕉，滿州鄉港口村農民吳昌遠、方億涓夫婦卻挑戰不可能，大膽引進台農5號品種，順利挺過去年的「落山風」吹襲，本月進入採收期，前所未見的「滿州蕉」昨天在滿州鄉農特產展售會首賣，綿密香Q口感讓人驚艷，跌破眾人眼鏡。

「恆春半島因地理環境特性，香蕉很少見，早年墾丁香蕉灣有種，但都是野香蕉，我想在滿州鄉挑戰看看，並採有機栽植，不試怎麼知道！」吳昌遠說，香蕉的蕉葉較脆弱，最怕強風吹襲，偏偏恆春半島冬天有長達4個月的「落山風」，風速有時和輕度颱風相當，他引進台農5號品種，估計1年收成，沒想到1年2個月才收成。

他說，為克服「落山風」吹損蕉葉的問題，在果園管理上了不少工夫，為減少蕉樹迎風面積，常要修剪，後來發現，不施化肥、不灑農藥的有機栽植法，蕉樹的抵抗力跟著增加，比較抗風；但結果速度比其它地區稍慢幾個月、果實也較小，但口感較綿密紮實，多了份香Q感，品嚐過的農民為之驚艷。

吳昌遠昨天以前所未見的「滿州蕉」在滿州鄉農特產展售會首賣，今年香蕉量大價跌，他開出每台斤20元價位，但在他的心目中，品質絕對有逾40元的水準；滿州農友潘國隆說，在恆春半島種香蕉，因成長速度慢又長不大，都會被人笑是傻子，這對夫婦成功挑戰不可能，勇氣可嘉，也給更多農友信心鼓勵。

香蕉農民墾丁

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