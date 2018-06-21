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年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

陸軍買香蕉、海軍買木瓜 國軍挺農民行動不間斷

2018-06-21 18:44聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

繼陸軍八軍團到高雄旗山購買產地香蕉後，海軍192艦隊今天也向美濃農會產銷班購買木瓜，採購129箱，提供20個單位的國軍弟兄當餐後水果。政戰主任劉志貞表示，木瓜正值盛產期，產地採購讓農民直接受惠，也讓國軍吃到品質優良的國產水果。

近日鳳梨、香蕉與木瓜等水果盛產，軍方採購動作不斷，陸軍八軍團率先大量採購旗山香蕉，海軍也主動向美濃農會表達採購木瓜的意願。美濃農會表示，考量集貨便利性，此次採購由第9產銷班接單，129箱木瓜，不含運費在內，每箱售價250元。

美濃農會提供產地優惠價，為省下運送費用，今天上午，海軍192艦隊派遣軍用貨車到廣興集貨場載木瓜。近日正值梅雨季節，木瓜災損陸續浮現，農民正為受損瓜果所苦，得知軍方主動採購，欣喜全寫在臉上。

第9產銷班長楊運興說，木瓜價格已經低迷一陣子，近日產地收購價格稍微回穩，每公斤約17至 18元，對農民而言，這個價格還是很差；感謝國軍協助去化產地數量，藉此拉抬台北果菜市場拍賣價，「加減」（多多少少）對農民有幫助。

海軍192艦隊第一次直接到向產地購買水果。政戰主任劉志貞表示，農民栽種作物很辛苦，不該為收成好而煩惱，國軍原本就有水果需求，直接到產地購買，幫助農民度過水果盛產期。

海軍192艦隊向美濃農會產銷班購買木瓜，政戰主任劉志貞帶隊拜會農會幹部。記者徐白...
海軍192艦隊向美濃農會產銷班購買木瓜，政戰主任劉志貞帶隊拜會農會幹部。記者徐白櫻／攝影
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美濃木瓜產量不少，產銷班人員進行果粒分級。記者徐白櫻／攝影
美濃木瓜產量不少，產銷班人員進行果粒分級。記者徐白櫻／攝影
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國軍向產地採購木瓜，專車搬運可省下配送費用。記者徐白櫻／攝影
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農民國軍海軍

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