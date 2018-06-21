陸軍買香蕉、海軍買木瓜 國軍挺農民行動不間斷

2018-06-21 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



繼陸軍八軍團到高雄旗山購買產地香蕉後，海軍192艦隊今天也向美濃農會產銷班購買木瓜，採購129箱，提供20個單位的國軍弟兄當餐後水果。政戰主任劉志貞表示，木瓜正值盛產期，產地採購讓農民直接受惠，也讓國軍吃到品質優良的國產水果。

近日鳳梨、香蕉與木瓜等水果盛產，軍方採購動作不斷，陸軍八軍團率先大量採購旗山香蕉，海軍也主動向美濃農會表達採購木瓜的意願。美濃農會表示，考量集貨便利性，此次採購由第9產銷班接單，129箱木瓜，不含運費在內，每箱售價250元。

美濃農會提供產地優惠價，為省下運送費用，今天上午，海軍192艦隊派遣軍用貨車到廣興集貨場載木瓜。近日正值梅雨季節，木瓜災損陸續浮現，農民正為受損瓜果所苦，得知軍方主動採購，欣喜全寫在臉上。

第9產銷班長楊運興說，木瓜價格已經低迷一陣子，近日產地收購價格稍微回穩，每公斤約17至 18元，對農民而言，這個價格還是很差；感謝國軍協助去化產地數量，藉此拉抬台北果菜市場拍賣價，「加減」（多多少少）對農民有幫助。