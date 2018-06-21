拓寬道路是圖利地下工廠？屏議員帶隊舉白布條抗議

2018-06-21 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府計畫拓寬屏47線大洲里路段，長約兩公里，總經費1.75億元，屏東縣議員蔣月惠及里民今天上午到縣府抗議指出，大洲里一帶有許多地下工廠，平常就有許多大車進入社區，縣府拓寬道路等於圖利地下工廠，縣府解釋道路拓寬後正可降低車輛行經社區，地下工廠的問題，相關單位還是會持續設法解決。

屏東縣政府表示，屏東47線與台一線交叉口經常塞車，此路段平均路寬只有5至10公尺，有些行經社區的路段及牛稠溪上大洲橋寬更僅約5至7公尺，已無法負荷目前的交通流量，因此計畫先拓寬頭前溪郵局起向南至牛稠溪止，長約2公里，全案已獲交通部核定。

屏東縣議員蔣月惠上午率民眾到縣府舉白布條抗議，蔣月惠指出，進出屏東市前進里、大洲里的車輛已經夠多了，甚至連聯結車都在跑，當地地下工廠林立，不但車多，汙染也多，縣府應該先解決地下工廠的問題，如今把道路拓寬到12米寬，不就等於圖利地下工廠？居民也憂心，道路一旦拓寬，反而引來更多車，交通會更亂。