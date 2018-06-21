高市圖旗山分館月底開幕 學生投入圖書上架行列

2018-06-21 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館旗山分館新館6月30即將開館，正進入最後的各項軟體設置重要階段。旗山國中學生對新館十分期待，自主投入公共服務，一起協助將大量書冊上架，大家也先相準想看的書，等一開館就要趕快來借閱！

新的高市圖旗山分館是高雄市政府大力投入資源建設的文化地標，新館與舊館相比，有更大的空間、加倍的書冊，還有更多功能性的空間規劃。開館在即，設備、圖書整理、上架的工作要耗費許多時日，許多旗山民眾期盼圖書館早日開館，也都加入協助前置工作的行列。旗山國小數十名學生，就主動投入公共服務，在旗山舊館協助書籍下架與裝箱，是旗山分館開館遷移的小小功臣。

旗山國中就位於旗山圖書新館旁，學生們說，這一年看著圖書館慢慢成形，非常期待完工啟用的一天。在開館前的最後準備階段，大家捲起袖子，以公共服務的課程時間，協助圖書上架，為家鄉的圖書館盡一份心力。學生洪晨凱覺得新館的圖書更多元化，閱讀品質會更好！湯忞璇表示，館內的設計明亮舒適，可能會成為一個新的打卡景點。

旗山國中表示，很高興學生能夠參與協助旗山圖書新館圖書上架的公共服務，相信未來學校與圖書館會有更多良性的互動，一起創造雙贏，幫助學生們能夠更多元的發展。