網傳林邊超市淹水群魚亂竄影片 鄉公所報警斥散布謠言

2018-06-21 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



中南部下大雨，最近網路流傳一段影片指「林邊全聯淹水快去抓魚」，全聯店家接到不少關心電話哭笑不得。林邊鄉公所表示，林邊淹水畫面被惡意傳播已非第一次，根本是惡意、不實訊息，將報警提告以正視聽，呼籲外界不要再轉傳不實訊息。

受強烈西南氣流屏東連續數日下起豪大雨，不過近日卻流傳一段影片，內容為一家超市淹水且有魚在地上游，畫面長度為29秒，由於特別註記是「林邊的全聯，要吃魚的趕快去抓」，已經在LINE群組瘋狂轉載。

「根本就不是林邊，不要再傳了！」林邊不少鄉親看到畫面痛批，這幾天根本沒有淹水進入民宅，而且超市商品跟背景全部都是英文字，一看就知道就是國外場景，拜託不要再亂講了。

全聯福利中心屏東林邊店也澄清，這幾天都沒有淹水，外面道路也沒有積水，豪雨期間都正常營業，不過昨天開始收到許多民眾來電關心，甚至有外地鄉親特別請家屬過來看，確認訊息真假。

林邊鄉公所秘書洪俊仁強調，網路上散播此不實消息對林邊鄉已經造成傷害，呼籲民眾不要再隨意轉傳，公所也會立即針對此事來蒐證並且提告，希望揪出始作俑者以正視聽。