柏林愛樂12把大提琴亞洲巡演 高雄場戶外同步轉播

2018-06-20 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「柏林愛樂12把大提琴」兩年一度的亞洲巡迴，7月1日晚上7點半於高雄市文化中心至德堂演出。在中鋼集團及中華電信MOD支持下，戶外圓形廣場將同步轉播，6點半開放入場，歡迎民眾免費聆賞。大提琴家張正傑表示，只要沒有颱風，12把大提琴們還會有戶外場的安可曲，答謝熱情的觀眾！

張正傑在記者會中，與柏林愛樂12把大提琴首席Ludwig Quandt 路德威.寬特連線。張正傑表示，在廳堂中聆聽「柏林愛樂12把大提琴」當然是極致的音樂享受；但在戶外聆聽則更自由隨性，甚至還可以配披薩、啤酒，幼童在旁走動也沒關係。

兩年前「柏林愛樂12把大提琴」在高雄演出時，也有同步戶外轉播，當時還下著雨，許多聽眾穿著雨衣、拿著傘，坐在文化中心廣場聽完全場。音樂家們結束室內演出後，還特別到戶外場向觀眾致謝。大提琴首席路德威.寬特還記得高雄的觀眾非常熱情，數千人在雨中等待的情景。希望這次天公能作美，戶外觀眾就有機會聽到安可曲。