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高市府與衛武營打造南臺灣親子藝術盛典「高雄瘋藝夏」

2018-06-20 19:18聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局與國家表演藝術中心衛武營營運推動小組，7月合作打造南臺灣最大的親子藝術盛典「2018高雄瘋藝夏」與「衛武營童玩節」。6月30日由「藝術大偶瘋踩街」揭開序幕，接下來還有藝術創客體驗市集、環境裝置藝術、藝術工作坊、魔法舞台、美術班聯展暨創意作品徵集展、偏鄉校園巡演等，一起high翻暑假！

「2018高雄瘋藝夏」今年繼續與「衞武營童樂節」合作，並整合高雄市政府文化局、觀光局、社會局、海洋局、原民會、客委會、高雄市立圖書館、美術館資源，讓7月成為南臺灣最大、最瘋的藝術活動。今年預計參與學校有150校、20萬人參與。

轉動聯盟學校五福國小及翁園國小帶來「小小轉動高手」的表演，以騎獨輪車和扯鈴為瘋藝夏活動揭開序幕。衛武營童樂節大使「花露露」和高雄市教育局長范巽綠，從大型裝置藝術扭蛋機器人中扭出驚奇及活動主題。

衛武營準藝術總監簡文彬表示，今年十月將迎來眾所企盼的衛武營國家藝術文化中心開幕，連續舉辦第九年的童樂節更是首次進駐新場館，衛武營榕樹廣場就像是孩子的遊樂場，以藝術結合想像力，設計出聽覺、觸覺、視覺等全感官互動演出，希望在孩子心中種下小小的藝術幼苗。

范巽綠表示，為讓偏鄉孩童也有機會欣賞優質兒童戲劇，教育局今年持續與衛武營合作校園巡演，將童樂節表演的國內外表演團隊，從7月9日至21日直送六龜國小、大寮國小、大社國小、明宗國小、岡山農工、援中國小、龍興國小與旗山國小，讓高雄市郊國小師生免車程輕鬆參與藝文活動。

去年深受歡迎的「魔法舞臺」，今年持續提供高市學生多元展能的機會，不管是壽天宮前的廟埕廣場、美濃文創中心，還是旗津的噴水廣場、大東文化中心、甚至是左營巨蛋，都能看到孩子們大方自信的演出，包括扯鈴、話劇演出、打擊樂、歌舞表演、管樂、國樂、獨輪車等。詳情可上活動網站http://www.childart.kh.edu.tw/查詢。

高雄市教育局與國家表演藝術中心衛武營營運推動小組，7月合作打造南臺灣最大的親子藝...
高雄市教育局與國家表演藝術中心衛武營營運推動小組，7月合作打造南臺灣最大的親子藝術盛典「2018高雄瘋藝夏」與「衛武營童玩節」。記者徐如宜／攝影
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轉動聯盟學校翁園國小帶來「小小轉動高手」的表演，以騎獨輪車為瘋藝夏活動揭開序幕。...
轉動聯盟學校翁園國小帶來「小小轉動高手」的表演，以騎獨輪車為瘋藝夏活動揭開序幕。記者徐如宜／攝影
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衛武營童樂節大使「花露露」（左）和高雄市教育局長范巽綠（中），從後方大型裝置藝術...
衛武營童樂節大使「花露露」（左）和高雄市教育局長范巽綠（中），從後方大型裝置藝術扭蛋機器人中扭出驚奇及活動主題。記者徐如宜／攝影
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轉動聯盟學校五福國小帶來「小小轉動高手」的表演，以扯鈴為瘋藝夏活動揭開序幕。記者...
轉動聯盟學校五福國小帶來「小小轉動高手」的表演，以扯鈴為瘋藝夏活動揭開序幕。記者徐如宜／攝影
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