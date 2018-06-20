親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

自信或錯估？M17在美IPO失敗始末分析

屏東勝利星村創意生活園區 正式招商

2018-06-20 17:19中央社 屏東縣20日電

屏東市昔日為飛官眷舍的勝利及崇仁眷村有70棟已列為歷史建築，其中勝利眷村，縣政府文化處今天宣布，正式命名為「勝利星村創意生活園區」，裡面34戶將在7月起展開招商。

勝利眷村及崇仁眷村成功區共有70棟眷舍，民國96年被列為歷史建築，不少眷舍是將軍的宿舍，在崇仁的孫立人將軍行館則在91年登錄為歷史建築。

屏東縣政府文化處長吳明榮今天表示，勝利眷村今天起正式命名為「勝利星村創意生活園區」，英文名為「V.I.P ZONE（Victorystar in Pingtung）」，主視覺由知名插畫家及設計師米力操刀，以插畫呈現眷村建築特色與南國生活元素。

吳明榮說，主視覺中融合原眷村的建築特色，以及轉型為創意生活園區的生活風格，色系則以屏東豐富的農產水果為主，熱情，明亮的展現屏東風情；LOGO以軍人的「臂章」形式，呈現眷村中原居住者的身分背景要素。

「勝利星村創意生活園區」有49棟、77戶，吳明榮表示，目前已有20多戶餐飲、書店與文創工作室進駐其中，另有34戶將從7月1日起1個月內進行招商，明天將在屏東孫立人將軍行館展開第1場招商說明會，6月28日將在台中市櫟舍文學餐廳辦第2場。

吳明榮說，園區希望融入不同味道，從返鄉青年到能夠呈現「阿嬤味道」的中老年人及新住民都歡迎，由於目前營業的已有多家餐廳，文化處希望新的招商對象以旅宿業、生活創意、工藝及風格品牌，並鼓勵在地農特產或具有在地特色的連鎖型企業或國際性企業、原眷戶及原租戶等進駐。

眷村歷史建築

相關新聞

關懷在地果農 義联集團旗下飯店推「蕉心菜單」

2018-06-20 08:17

屏東雨不停 降雨超過300毫米 農損已逾1500萬

2018-06-19 23:46

為香蕉找出路 「香蕉米乖乖」2.4萬包預購一空

2018-06-19 23:43

高捷新高雄車站 今起試運轉

2018-06-19 23:30

高雄代理市長：輕軌不會停工

2018-06-19 23:24

高市抽公幼 5千人摃龜

2018-06-19 23:07

「飯菜有糞便，地板上有針筒」惡意中傷墾丁 縣府報警揪凶

2018-06-19 22:33

暖師不續聘 學生與家長連署盼留下她

2018-06-19 22:13

澎湖機場陸續加開班機紓解千名旅客 20日恢復海運

2018-06-19 20:29

屏東豪雨不斷 大仁科大進修部晚上停課

2018-06-19 17:52

端節連假碰豪雨海象差 小琉球僅1萬4千人登島

2018-06-19 17:46

影╱高雄下午豪雨市區嚴重積水 機車騎士推車水中行

2018-06-19 16:57

高市5041人抽公幼槓龜 教團批增班捨市區增偏鄉

2018-06-19 15:49

影╱高雄大雨多處路段積水深 議員急PO臉書警示

2018-06-19 15:45

澎湖機場上千旅客滯留 緊急調度加班機

2018-06-19 14:35

年事已高又沒接班人 屏東龍舟賽明年須自備舵手了

2018-06-19 13:07
看更多

熱門文章

暖師不續聘 學生與家長連署盼留下她

2018-06-19 22:13

股東內鬥導致員工離職？美麗華大直影城無預警關廳

2018-06-19 18:45

其他車站簡直仙境！全台最該打掉重建的火車站有哪些？

2018-06-20 11:21

台東路邊撐傘賣菜小女孩 讓人心疼感動

2018-06-20 10:58

牛津高材生回台種歐洲生菜 陳韋宇：想改變台灣農業

2018-06-19 18:17

曾文水庫有進帳 可再供水2個月 二期稻作供灌 明可望決定

2018-06-19 22:38

美翻！新竹版金城武樹 關西小鎮魅力瘋拍照

2018-06-20 11:49

綠黨新竹民調：拔財換將聲浪大於反對

2018-06-20 09:22

勞工是心中最軟一塊？台南市民進黨部爆違法解僱

2018-06-20 16:13

山坡開墾阻斷阿里山公路？ 縣府將再勘查整坡申請

2018-06-20 10:18

苗栗市南勢坑要蓋禮廳與靈堂 上百鄉親激憤抗議

2018-06-20 11:50

邱敬斌赴議會報告文大宿舍案 90度鞠躬為情緒失控道歉

2018-06-20 12:19

豐原道路3年不開闢是政治考量？ 中市建設局：費用太高

2018-06-19 20:37

4位前末代鄉鎮市長參選 桃園4區市議員選戰超激烈

2018-06-19 19:17

高捷新高雄車站 今起試運轉

2018-06-19 23:30

【即時短評】彰化是賄選大縣？原因竟是查賄積極

2018-06-19 21:11

到漁人碼頭舞台開趴、欣賞原創音樂魅力

2018-06-19 11:48

桃園熱氣球嘉年華「愛心鳥」亮相 連續9天開放體驗

2018-06-20 09:21

正妹店長圓夢 獲幸福創業微利貸款度難關

2018-06-20 08:03

嘉市議員選擇不參加畢業典禮 網友大讚：好貼心

2018-06-19 20:49

桃園驚見毒鳥 「鳥屍如雨下」

2018-06-19 23:41

爆了！新月水道節網路報名大塞車

2018-06-20 11:50

王功珍珠蚵每斤140元 「近年來最平價」

2018-06-20 00:19

華中橋北向機慢車道 最快月底通車

2018-06-20 00:14

礁溪舊市場今拆除 協天廟戲台擬重建

2018-06-20 00:06

中捷綠線年底試運轉 文湖線後第二條自動駕駛捷運

2018-06-20 13:17

珍珠蚵產季到 今年肥美要吃要快

2018-06-19 18:19

影╱搶攻國內外食品訂單 雲林縣推「趣味夾菜機」

2018-06-20 12:46

桃園勞動局「有頭鹿」 LINE貼圖免費

2018-06-20 00:03

大直影城爆股東內鬨 部分影廳關閉可退票

2018-06-19 22:09

民進黨彰化縣黨部對違紀者開鍘 被質疑趕盡殺絕

2018-06-20 16:12

放牛班學生變餐飲主廚 教高職技藝班學生超對味

2018-06-20 08:17

台中機場前違建廣告亂象 議員：台商抱怨有如第三世界

2018-06-20 12:08

高雄代理市長：輕軌不會停工

2018-06-19 23:24

雲林縣建議停收水井規費 水利署：將研商

2018-06-20 12:34

茶界型男助台灣茶躍國際 更奪食品界米其林2星

2018-06-19 17:45

影╱雨下不停 剛整修完的雲林縣議會也「漏雨」

2018-06-20 14:36

北捷萬大線施工高峰 雙向交通管制

2018-06-19 23:34

空巢老人多 台北古莊社區發展協會辦共餐顧老

2018-06-20 08:02

屏東豪雨不斷 大仁科大進修部晚上停課

2018-06-19 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top