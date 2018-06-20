高雄山區雨勢緩和 山區零星土石掉落

2018-06-20 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



西南氣流發威，高雄地區連日大雨滂沱，部分地區雨勢來得急猛，造成短暫淹水，反倒桃源、茂林及那瑪夏等山區，呈間歇性雨勢，其中茂林及桃源單日累積雨量僅100多毫米，六龜地區今午雨勢已暫停1個多小時，未釀成災情，許多山區住民直呼萬幸，但仍不敢掉以輕心。

因應這波西南氣流，高雄桃源地區19日下午4點起仍做了預防性撤離，以防萬一，桃源區公所表示，其中23名洗腎病患，先行安排撤離下山，便利就醫，並安置在岡山榮民之家，另勤和部落240多名居民則暫時撤至高地平台，儘管山區雨勢未如預期中的大，但為防萬一，已預防性撤離的居民，今天仍將不能返回住家。

那瑪夏山區19日單日累積降雨量超過200公釐，為避免入夜後車輛通行發生危險，公路總局甲仙工務段昨晚10點，針對台29線那瑪夏至五里埔路段進行預警性封閉，今日上午檢視道路狀況後，已恢復通行。

甲仙工務段表示，工程單位今天檢視省道台29線那瑪夏至五里埔路段臨時便道，除150公里處有零落石及土石流外，其餘道路狀況正常，經調派機具清除落石及土石流後都已放通行，不危及安全，但仍提醒民眾，如非必要，這幾天儘量減少進入山區道路。