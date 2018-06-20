雨不停 高市桃源區強制撤273人

2018-06-20 03:46 中央社 高雄19日電



高雄市山區強降雨，不僅溪水暴漲、道路落石，市府擔心地質鬆軟危及住民安全，今天晚上強制撤離桃源區勤和里住民到避難平台，先後撤離了273人。

桃源、茂林區的24小時累積雨量都超過200毫米，因山區土壤含水量高，地質不穩，台29線已有落石坍方，公路總局在晚間也暫時封閉部分路段。

勤和里在去年的豪雨造成溪水暴漲沖毀數棟民宅，市府擔心住民安全，加上已發布山區22條土石流黃色警戒，代理市長許立明要求強制撤離勤和里住民到安全平台避難。

桃源區公所統計到晚上10時，共撤離勤和里住民及桃源區慢性病患者共273人，其餘民眾下山依親，約有百人到避難平台。