高市5041人抽公幼槓龜 教團批增班捨市區增偏鄉

2018-06-19 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



位於偏鄉地區的高雄市路竹區北嶺國小附設幼稚園預定今年9月增班，要再招收15個名額，但校園空間不足，增班後每名幼兒活動範圍平均僅2.6平方公尺，部分家長擠不進市區公幼，大老遠將小孩送到偏鄉公幼，質疑「偏鄉附幼都增班了，為何市區附幼不增班？」

高雄市教師職業工會19日上午陪同陳情家長到教育局遞交陳情書，要求「先解決北嶺空間不足問題，再決定增班」，更提出數據，指今年全市公幼報名共有5041人未錄取，其中位於市區的近百所公幼，錄取率僅5成多、甚至少於5成，小班錄取率掛零的更高達110所，呼籲市府應在市區公幼增加招收名額，而非逼迫原已缺乏資源的偏鄉學校增班。

教育局幼教科回應表示，目前市區仍以設置非營利幼兒園為主要方向，針對偏鄉郊區、無私幼且交通不便地區，才會採取增設公幼或增班方式，滿足幼兒入園需求。由於北嶺國小附近居民近幾年不斷反映附幼名額被外地學生占滿，在地幼兒難以透過抽籤入園，才擬定增班計畫，針對雙方意見的歧異，會持續與家長和老師溝通。

教師職業工會理事長董書攸表示，北嶺附幼家長有不少是住在岡山市區，因搶不到在地幼兒園名額，只好轉往位於路竹的北嶺附幼，現在學校反映空間不足，教育局仍執意增班，卻不願在需求更大的市區公幼增加名額，罔顧市區幼兒受教權。