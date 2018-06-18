走文青路線賣農產 屏東「田中央」為青農大力行銷

2018-06-18 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



青農成為農村新活力，由屏東青農組成的「農往直前」發展協會，最近在屏東市區成立「田中央」門市，以飼養「搖滾雞」聞名的協會理事長陳健福，這回除了協助青農行銷，也希望展現青農實力，讓消費者一次就可買足屏縣的優質農產品。

屏東縣從前縣長曹啟鴻時代就鼓吹「燕南飛」，號召青農返鄉，如今到了現任縣長潘孟安，依然大力推動「農業大學」，不過青年返鄉從農，除了需要有土地、有資金，打通「通路」更成為成敗的關鍵。

44歲的陳健福原是專業錄音師，10多年前返鄉改行養雞，他的「搖滾雞」不但做得有聲有色，近來他還帶著青農四處參展打拚訂單，他說，返鄉的青農雖然增加，但目前青農的養成還是太短暫，「務農不只需要熱誠，還需要先養活自己或養活一個家」，才不至鎩羽而歸。

他也說，很多農民「很會種」，但是對行銷農產還是十分陌生，因此他與養豬農民蘇鵬決定合作成立門市，要協助農民把好的農產品推銷出去。

「農往直前」發展協會當初是由第一代農業大學的成員組成，目前有會員56人，陳健福表示，門市中至少販售30多位農民的作產或加工品， 要上架的唯一條件就是有品牌及符合4章1Q（吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等4標章，以及QRcode可追溯系統的農產品）。