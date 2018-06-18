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國中女有創意 速繪百名老師成為「櫻桃小丸子」

2018-06-18 07:46聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金城國中畢業生周苡曼（左）僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師的Q版大頭照，...
金城國中畢業生周苡曼（左）僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師的Q版大頭照，老爸周祥文也覺得與有榮焉。記者蔡家蓁／攝影
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「蔡老師的一字眉很有特色，許校長則有雙超銳利的眼睛…」走一遭金城國中應屆畢業生周苡曼的作品展，會感到很驚艷，因為小小年紀的她，只花了2天的時間，就彩繪速寫出全校120位老師的畫像，不少看過的師長都誇說，超可愛、好像櫻桃小丸子喔！

參加金城國中畢業展的來賓，都會對體育館門口的Q版百師臉譜畫展印象深刻，不少人甚至說，看起來很像「小丸子」系列，其實這是畢業生周苡曼僅花費2天時間，繪製全校老師的Q版大頭像。

提到創作Q版師長的動機，92年次的周苡曼說，有老師覺得她的畫作很好玩，因此才激發他幫每位老師都畫一張Q版畫像的創意，她利用會考後的課餘時間，參考畢業紀念冊來畫全校教職員的Q版圖像，2天的時間，她一天大概花3小時，就把百幅老師的Q版畫都畫好了；一幅幅活靈活現的Q版照，引起校園轟動，不少師生都爭相搶拍。

周苡曼說，她覺得畫的最像的是歷史老師蔡志強，尤其蔡老師的一字眉很有特色；而最難畫的則是校長許維民，她一共畫了6次才完成。此外，英文老師王光明則是覺得周苡曼畫得很好，更給她打了90分的高分，尤其把他的眼睛畫得炯炯有神，讓王老師相當滿意。

周苡曼的爸爸周祥文也說，女兒從幼稚園就喜歡塗鴉，在女兒小學剛畢業時，當時也畫了幾個交情較好的同學當作紀念，那個時候就覺得女兒很有創意，周祥文強調，女兒喜歡畫畫，就讓她做自己喜歡的事，這是全家人給她最大的支持。

從小就喜歡塗鴉畫畫的金城國中畢業生周苡曼僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師...
從小就喜歡塗鴉畫畫的金城國中畢業生周苡曼僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師的Q版大頭照，家人到場欣賞她的畫作。記者蔡家蓁／攝影
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金城國中畢業生周苡曼僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師的Q版大頭照，且每張...
金城國中畢業生周苡曼僅花了2天的時間，就畫了120幅全校老師的Q版大頭照，且每張都把老師的特色凸顯出來，頗受好評。記者蔡家蓁／攝影
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