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印尼開齋節 高雄市府肯定穆斯林貢獻

2018-06-17 20:12中央社 高雄17日電

印尼是政府新南向政策的主要國家之一，高雄市政府勞工局今天為印尼移工新移民舉辦開齋文化節，肯定他們對高雄經濟成長貢獻良多，現場也洋溢著開齋的歡樂氣氛。

高雄市今天一整天有間歇性大雨，不過在勞工公園舉辦的開齋文化節活動熱情不減，印尼新移民、移工歡喜參加活動並享開齋美食。

齋戒月是穆斯林的重要節日，所有穆斯林白天不得進食，歷經齋戒月期滿，才可以開齋享用美食。今天高雄市政府勞工局舉辦開齋節活動，現場薑黃飯、印尼粽、芭蕉葉椰奶糯米、咖哩雞肉等南洋美食應有盡有，新移民好友歡聚一起，洋溢開齋的歡樂氣氛。

高雄市代理市長許立明與民同樂，他指出，高雄市有5萬多名移工，從事家庭看護、製造業、船務等工作；其中印尼籍移工2萬2000多人，對高雄經濟成長貢獻良多。

許立明說，印尼是政府推動新南向政策的主要國家之一，今年3月高市府也到印尼雅加達參展並行銷高雄；市府還計劃組農業開發團到印尼，相互合作交流，並將高雄在地產業推向印尼市場。

立委暨高雄市長參選人陳其邁也出席和新移民、移工搏感情，還用印尼話問候，拉近彼此的距離。他肯定穆斯林參與高雄經濟建設，帶來多采多姿的文化。未來要推廣在台第2代新住民母語教學，並且加強勞工服務、教育系統、清真認證等，保障移工權益，期許打造高雄成為穆斯林最友善城市。

印尼新移民移工
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