不設低消的獨立書店 紅氣球書屋成恆春客廳

2018-06-17 18:56 中央社 台北17日電



「我們思考了很久，最後仍決定不設低消。」紅氣球書屋是全台最南端的獨立書店，開幕半年已經被視為是恆春的客廳，老闆娘郭德慧說，儘管不是真正的收益，但這個投資絕對值得列在人生清單。

位在恆春半島的紅氣球書屋，是全台灣最南端的獨立書店，老闆林彥廷和老闆娘郭德慧各自在台北和台南工作，原本兩人打算到恆春半島一圓民宿夢，但愛書的兩人卻發現在恆春最大的遺憾是「找不到書店」，因此最後決定自己開一間獨立書店，讓恆春的居民和遊客都可以有個舒服的閱讀環境。

開幕半年多來，紅氣球書屋幾乎已經成為當地人口中「恆春的客廳」，有別於一般書店靜謐的氣氛，紅氣球書屋擺著簡單的沙發、桌椅，讓每個讀者都可以找個喜歡的位置閱讀，而最讓人印象深刻的，則莫過於老闆夫妻的選書，除了小說、藝術、攝影等類別，還有對環境、食物有關的議題，讓人感受到夫妻對土地的用心。

林彥廷表示，在決定要開獨立書店之後，夫妻兩人便環島探訪了全台的獨立書店，「很多人告訴我們獨立書店不賺錢，也有些前輩建議我們要設低消。」不過，經過幾番內心的掙扎，兩人仍在開幕前決定不在書店內設低消限制。

「曾經有5個小學女生來我們店裡看書，她們湊了零用錢也只夠點3杯飲料，最後我決定送上一人一杯。」郭德慧說，做這些事雖然無法得到真正的收益，但這個投資絕對值得列在人生清單。

她開心地說，現在固定有些小朋友在去補習的路上會進來看書，離鄉背井，原本對土地沒有認同感的學校老師也會齊聚在書店，一起備課或討論事情，看到這些人開心的笑容，因為知道自己做對了事情。（編輯：管中維）