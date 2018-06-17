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影／小小偵探辦案懸疑有趣 影片觀看人次破3萬

2018-06-17 17:09聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市府規劃「客語友善商店」，營造客庄小朋友愛講客語的友善環境。美濃客家文物館近日推出「美濃少年偵探團」宣導短片，四位國小學童扮演偵探、助理與委託人等角色，小偵探受託找尋失蹤的麵包店師傅，尋人過程懸疑有趣，上線後吸引超過3萬人次觀賞。

英國貝克街是知名偵探小說主角夏洛克‧福爾摩斯的住所，每年吸引眾多偵探迷朝聖。看準學生族群喜歡偵探劇情，高市客委會邀請曾在貝克街居住過的新銳導演Mia Yu拍攝宣導片，本月推出劇情緊湊的偵探劇「美濃少年偵探團 - 爸爸失蹤案件 」，全長5分鐘，內容結合147米麵包、水蓮水餃等客語友善店家資訊。

片中四位演員全是美濃國小客華雙語實驗班學生，影片一開始，啖糕堂麵包店女兒美美（吳詠璇飾演）佯稱爸爸失蹤，委託偵探阿城（楊鋐鉦飾演）協助找人，小偵探帶著助理前往麵包店查案，根據蛛絲馬跡，一步步挖掘美美父親失蹤的幕後真相。

這部偵探片上架後很受歡迎，點閱率破3萬、觸擊率6萬多。客家文物館指出，小演員們客語流利，全是第一次演戲，要記台詞還要搭配動作與表情，一句話常NG十幾次，拍攝難度不低，小朋友們都相當認真，敬業精神不輸職業演員。

高市客委會表示，影片未來還有續集，希望營造「講客語是件很酷的事」、「客語也可以很好玩」這兩個概念。完整影片連結網站如下。https://www.facebook.com/meinonghcc/videos/2250965844930419/

「美濃少年偵探團」由四位美濃國小學童客串演員，小朋友客語流利，演技也十分自然。記...
「美濃少年偵探團」由四位美濃國小學童客串演員，小朋友客語流利，演技也十分自然。記者徐白櫻／翻攝
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客語失蹤美濃
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