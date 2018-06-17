親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世足／梅西12碼沒罰進 以色列國防部長稱報應

200元買陶板屋禮券以為撿到便宜 結帳時好尷尬

台鐵高雄段地下化 沿線危老建築更新有獎勵

2018-06-17 10:45中央社 高雄17日電

台鐵高雄段即將下地行駛，過去被鐵路阻隔的街廓會被縫合，一些已無不必要的橋隧也要拆除，高市府鼓勵沿線民眾引用有利的獎勵、補助方案，翻新老舊建築。

市府都發局指出，老屋改造除透過都市更新的整建維護及重建，美化老屋外觀或重新建築，有結構安全疑慮或經過專業鑑定屬於危險房屋者，可循危老條例申請重建，市府鼓勵民眾引用有利的條例申請重建或整建，不僅強化建築安全，也能提升環境品質。

高雄鐵路地下化長度15.37公里，北起新左營車站，南到鳳山區大智陸橋。市府計劃鐵路地下化後要將沿線改造為生態、休憩的廊道；也就是過去在都市發展的滯留區將因為鐵路地下化有翻新的機會，景觀和生活品質都會加值。

高雄市政府都市發展局順勢鼓勵沿線建築或民宅，採取最有利的條例申請更新或建築改造。

都發局副局長蘇俊傑今天告訴中央社記者，粗估沿線有數萬戶符合危老、都市更新或老屋活化等老舊建築，盼民眾不要錯失百年一遇的時機，不僅可以加速申請時程，也能得到容積獎勵或是專款補助。

依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」含屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置升降設備等，可以申請適用。

都發局總工程司郭進宗指出，只要老舊建築取得危老建築評估證明，老屋改建引用這項條例將更快速有時效。

至於老屋活化，依據107 年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫，以不具有文化資產身分，於民國60年以前興建完成具有歷史、文化價值的私有建築物為鼓勵對象，高市府有提供高額整修補助款並鼓勵營運活化。

另外，還有高雄市都市更新自治條例可以引用，不過都更條件門檻較高，申請者須符合完整街廓的要件，還有同一街廓臨接計畫道路要有一定面積以上才能辦理。郭進宗表示，依照流程要辦公聽會、聽證會等，在時程及作業流程上相對繁複。

都發局鼓勵原處於鐵軌兩旁都市背面的建築物，配合鐵路地下化時代的來臨，是整建老舊建築的契機，沿線建築屋主可洽詢相關有利的整建計畫。

老屋鐵路地下化都市更新
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

為全募兵扎根 高市115師生登艦參觀

2018-06-16 23:09

油輪擱淺高雄 拚17日中午抽油完成

2018-06-16 23:05

高雄金煌飄洋過海 風靡加拿大韓亞龍集團超市

2018-06-16 23:02

影／「夢想藍圖」竄紅 許維芳被封「最強畢業歌女神」

2018-06-16 19:52

歡慶開齋節 移民署金門站邀新住民移工包粽聯歡

2018-06-16 19:31

金門端午包船遇風浪 不少乘客吐到不行

2018-06-16 18:46

迎接新圖書館 旗山學子為書籍搬新家

2018-06-16 18:32

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47

愛河環保造筏 膠桶竹竿紙箱比創意

2018-06-16 13:04

一夜海上顛簸 旅客乘快輪抵金度端午

2018-06-16 11:28

法務部行政執行署 金門設辦公室

2018-06-15 23:30

拔河隊赴日比賽缺經費 義賣籌款

2018-06-15 23:14

辭職走出生活28年的台北 都會男徒步環島 抵屏東體會淹水苦

2018-06-15 23:06

沒搶到公幼！ 別擔心 快報名非營利幼兒園

2018-06-15 22:44

擱淺高雄2油輪 預定17日前抽油完成

2018-06-16 21:00
看更多

熱門文章

白狼頒市長獎惹議 柯文哲反問：什麼叫做有爭議的人？

2018-06-16 19:25

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47

解困了！看了神父求救信報導 寶成執行長匿名捐助

2018-06-16 18:17

蘇貞昌：只有一個人可以叫我閉嘴

2018-06-16 20:33

台中分區輪流停電？ 台電澄清：是計畫性工作停電

2018-06-16 23:40

想問台中空汙 她打給台電卻被要求回撥市民專線

2018-06-17 07:47

嘉義鐵高永久軌公聽會 居民：車站可離我家遠一點？

2018-06-16 18:15

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

陸上也能划龍舟 關西陸上龍舟賽熱鬧登場

2018-06-16 12:41

金門端午包船遇風浪 不少乘客吐到不行

2018-06-16 18:46

端午連假首日 新竹火車站擠滿返鄉人潮

2018-06-16 17:23

40輛拖板車外送稻穀烘乾 車輛調度幕後功臣

2018-06-16 15:29

龜媽媽被撞死催生護龜標誌 內寮濕地今年龜孫子生了

2018-06-16 17:26

重105台斤大西瓜 4壯漢合力摘採

2018-06-16 18:59

林口又有愛心 拿發票換瓠瓜、香蕉

2018-06-16 11:46

影／「夢想藍圖」竄紅 許維芳被封「最強畢業歌女神」

2018-06-16 19:52

影／校狗會唱國歌 穩坐升旗台「嗚嗚」叫

2018-06-16 19:21

高雄金煌飄洋過海 風靡加拿大韓亞龍集團超市

2018-06-16 23:02

動物園非洲野驢產寶寶 清一色小男生

2018-06-16 11:30

影／雲林第一屆龍舟大賽開賽 台西竹筏賽也樂趣登場

2018-06-16 19:37

老人共餐 端出50多道家鄉菜 澎湃

2018-06-16 23:50

鹿港溪花34億整治 環保團體提醒：不要「三面光」水泥河

2018-06-17 08:18

金門也瘋世足賽 台開戶外大螢幕同步播

2018-06-17 07:34

隔98年 台北保安宮應邀「府城迓媽祖」

2018-06-16 22:59

被熊讚騷擾 柯文哲反擊了！

2018-06-16 19:12

雲龍吊橋落石擊毀修復 八通關步道恢復暢通

2018-06-16 17:22

八通關雲龍吊橋 趕在端午前開放

2018-06-17 00:06

愛河環保造筏 膠桶竹竿紙箱比創意

2018-06-16 13:04

肉粽山！西螺吳厝慶端午 社區媽媽拚了

2018-06-16 13:42

屏科大準新生幫阿公採收 學成當青農

2018-06-16 23:57

乘載台東人60年記憶 大同戲院暫緩拆除

2018-06-17 08:01

後備憲兵弟兄提前與唐寶寶過端午

2018-06-16 19:36

台南愛文產量減半價格上揚 玉井警方啟動護果

2018-06-17 10:20

異地遊子返鄉路遙遠 連假首日台鐵就誤點

2018-06-16 16:27

免花錢飛翔於山岳間 AI機器人嘉年華今登場

2018-06-16 13:18

台中花博打造琉璃公園 襯托花卉生命力

2018-06-16 13:35

影／只能看不能吃 鹿港魯班公宴108桌工藝饗宴

2018-06-16 15:32

台南維冠重建動工了！ 受災戶：把失去兩兒子的家蓋回來

2018-06-17 10:44

木柵焚化廠升級 廢氣排更少

2018-06-16 23:24

陸上飆龍舟 新竹關西有趣划槳樂

2018-06-16 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top