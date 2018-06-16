高雄金煌飄洋過海 風靡加拿大韓亞龍集團超市

2018-06-16 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



今年水果盛產，高雄市政府農業局行銷市場拓展到加拿大，除了推廣加拿大消費者最愛的番石榴及紅龍果，也選定夏季限定的金煌芒果及玉荷包荔枝前進加拿大溫哥華及卡加利雙城展開30場次的超市推介試吃活動，首度將上架加拿大韓亞龍集團的H Mart ，ＨMart超市店長Paul Kim對於首次上架的金煌芒果讚不絕口，直呼金煌芒果是他吃過最好吃的芒果，高雄今年力拚金煌芒果外銷量成長2成。

高雄是金煌芒果起源地，也是全台最大產區，種植面積近950公頃，每年銷往海外的金煌芒果全球總銷量為100公噸，由於果型碩大、甜味清爽入口後口齒留香，每逢產季一定在加拿大超市貨架上見其蹤跡，深受白人消費族群喜愛。自2016年進軍加拿大的高雄金煌芒果，每年出貨量不斷創造佳績。

目前加拿大超市最常見的芒果，主要來自墨西哥及菲律賓兩地，雖具甜味但果實較小，香氣上也不及高雄金煌芒果來的濃郁，試吃會上民眾入口後的滿意笑容，給了高雄六龜金煌芒果最好的評價。