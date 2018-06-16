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影／「夢想藍圖」竄紅 許維芳被封「最強畢業歌女神」

2018-06-16 19:52聯合報 記者王昭月╱即時報導

19歲時演唱自創曲「夢想藍圖」在網路竄紅的許維芳，饒富磁性的嗓音至今風靡校園，今年畢業季她即忙於各級學校畢業典禮演出，被封為「最強畢業歌女神」，今天她為母校義守大學畢業典禮獻唱，短短3分多鐘，現場已經high爆。

3年前就讀道明中學的許維芳，畢業前夕與一群愛好音樂的同學推出「夢想藍圖」自創曲，將高中三年的點滴化為歌曲，勾起許多人校園回憶，這首畢業季應景的歌曲點擊率衝破550萬人次，許維芳的好歌喉也深植人心，如今她是義守大學應用英語系2年級學生。

身高170公分的許維芳，外型甜美，上大學後仍持續在網路上分享歌唱影片，她歌聲富有磁性，辨識度高，即使翻唱歌曲都具有自己的「芳式」風格，其中翻唱自香港歌手岑寧兒的「追光者」，已創367萬以上的點擊率。

最近畢業季，許維芳獲得許多學校邀約演出，5月底至今已跑了世新大學、萬能科大，朝陽科大等十幾所學校，成為最忙碌的網紅歌手。昨天她應邀在母校義守大學畢業典禮表演，好歌喉獲得陸軍43砲指部指揮官周國健賞識，力邀到軍方演出，亦不排除代言的機會。

義守大學職涯發展中心主任陳岳陽說，有次他面試一批高校生，就有人表示想成為許維芳的學弟而選讀義大。

許維芳是新一代的大學小清新，但愛唱歌的她雖規畫朝歌手之路邁進，卻不急於踏進演藝圈，她常利用時間充實自我，擅彈吉他的她目前手邊已有多首自創曲，希望累積足夠能量後能順利發片，把歌聲獻給大家。

許維芳最近獲邀在各大學畢業典禮演唱，被網友封為「最強畢業歌女神」。記者王昭月／攝...
許維芳最近獲邀在各大學畢業典禮演唱，被網友封為「最強畢業歌女神」。記者王昭月／攝影
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19歲因演唱自創畢業歌竄紅的許維芳，目前是各大學畢業典禮搶手的邀演對象。記者王昭...
19歲因演唱自創畢業歌竄紅的許維芳，目前是各大學畢業典禮搶手的邀演對象。記者王昭月／攝影
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歌聲帶有磁性的許維芳，翻唱的單曲有高達367萬的點擊率。記者王昭月／攝影
歌聲帶有磁性的許維芳，翻唱的單曲有高達367萬的點擊率。記者王昭月／攝影
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義守大學畢業典禮世新大學
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