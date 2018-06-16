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探視旗山蕉農 陳其邁籲健全產銷體系

2018-06-16 19:36聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄近日豪雨，民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁等人，今到旗山關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。陳其邁呼籲政黨或政治操作不要在價格下跌時唱衰農產價格，造成農民損失，他並認為，市場失調時，政府必須介入調節、監督。

陳其邁今下午與立委邱議瑩、旗山農會理事長郭來成、總幹事石檻彰等人，到旗山香蕉產地關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。

蕉農向陳其邁表示，農委會對香蕉格外次級品的收購價，已從每公斤3元調高為5元，有助損失減少。農會總幹事石檻彰表示，香蕉格外次級品未流入市面，青蕉上品的產地收購價也因此回穩3至4元，目前達每公斤13至16元。

陳其邁強調，只要農民有困難，一定與農民站在一起，日前香蕉價格波動時，他與邱議瑩共同向高鐵、華航等企業促銷香蕉。他說，基層農民非常辛苦，產量豐收造成價格波動，政黨或政治操作不該在價格下跌時唱衰農產價格，造成農民損失。

陳其邁並指，要解決農民問題，首先需從供需平穩著手，健全產銷體系；市場失調時，政府必須介入調節、監督，解決供需失衡問題，提升農產品價格。

陳其邁說，未來應該朝向智慧農業，讓批發市場價格透明，更重要是從生產到行銷的整合，尤其高雄具有國際競爭力的水果，應開發中東、新加坡、歐美等國際高端市場發展，讓產品價格增加，提高農民收益。

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁（左二）等人到旗山關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。圖...
民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁（左二）等人到旗山關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。圖／陳其邁提供
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農民香蕉陳其邁2018高雄市選舉九合一選舉
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