歡慶開齋節 移民署金門站邀新住民移工包粽聯歡

2018-06-16 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為慶祝2018年穆斯林開齋節，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天在金門山外社區發展協會舉辦歡慶活動，特別邀請金門地區移工及新住民朋友共同歡慶一年一度的開齋節，並體驗包粽，因為不少人都是第一次包粽子，感到很有趣，現場氣氛溫馨。

開齋節是穆斯林最重要的節日，來自印尼的移工Kastinih分享穆斯林齋戒月長達1個月，必須遵守戒律以磨鍊心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，來達到精神上的修鍊，開齋節就是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，如同華人慶祝農曆新年一般。

金門縣服務站主任陳祥麟表示，目前金門移工有900多人，新住民約2千5百人，對國家基礎建設、經濟發展及家庭照護等不同方向做出許多貢獻，移民署特別藉由此次活動，感謝他們的辛勞，也期盼移工及新住民能安心在臺工作與生活，共創友善移民環境。