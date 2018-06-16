墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



熱帶低氣壓「凱米」前兩天為屏東縣帶來豪雨，今天受西南氣流影響，屏東北部平地地區陰天，屏南恆春半島則雨勢不斷，縣府初步查報農損約275萬元，遠不及因氣候不定消息受衝擊的端節連假旅遊商機，原連兩天滿房的墾丁旅宿業，退訂或延訂平均達三成，小琉球更逾五成，大嘆災情不輕；到下午5時止，警方估計2萬遊客湧入墾丁。

熱帶低氣壓遠離後雨勢趨緩，今天降雨集中在屏東縣恆春半島和屏北山區，滿州、車城和牡丹鄉的日累積雨量均破100毫米，屏北平地則是陰天；縣府初步查報縣內的泡水農業災損，包括 稻作、瓜果和蔬菜約122公頃，農損約275萬元；屏南地區進入採收尾聲的愛文芒果，果園有部分泡水，但影響輕微。

這波豪雨為屏東縣帶來的災情， 墾丁吳姓旅宿業者形容農損災情算是「輕傷」，受衝擊的端節連假觀光旅遊商機才是「重傷」；他說，墾丁這兩年旅遊人次暴跌，今年農曆春節連假、搭上清明連假的墾丁春天音樂季，訂房率都比往年差，今年端節連假卻出現回春，墾丁核心地區飯店民宿幾乎滿房，區外也有六成，卻被這場豪雨打敗，2天的觀光產業損失，數千萬跑不掉。

「風雨不大，卻無端成了災區！」墾丁一家飯店主管說，恆春半島前兩天雨勢不大，日累積雨量都不到100毫米，還不到大雨等級，但房客都被「雨炸屏東」的新聞嚇到，其實都是在其他地區，不少人打電話要求延訂或取消，飯店影響一至三成不等，民宿較嚴重，三至六成都有；房客說的也有道理，夏日墾丁就是玩水和藍天白雲，沒了這2項，那有遊興。