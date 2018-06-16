親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

車禍擦撞沒處理 她5年後被通緝假期泡湯

C羅進球「摸下巴」慶祝動作 有史上最強含意

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47聯合報 記者潘欣中╱即時報導

熱帶低氣壓「凱米」前兩天為屏東縣帶來豪雨，今天受西南氣流影響，屏東北部平地地區陰天，屏南恆春半島則雨勢不斷，縣府初步查報農損約275萬元，遠不及因氣候不定消息受衝擊的端節連假旅遊商機，原連兩天滿房的墾丁旅宿業，退訂或延訂平均達三成，小琉球更逾五成，大嘆災情不輕；到下午5時止，警方估計2萬遊客湧入墾丁。

熱帶低氣壓遠離後雨勢趨緩，今天降雨集中在屏東縣恆春半島和屏北山區，滿州、車城和牡丹鄉的日累積雨量均破100毫米，屏北平地則是陰天；縣府初步查報縣內的泡水農業災損，包括 稻作、瓜果和蔬菜約122公頃，農損約275萬元；屏南地區進入採收尾聲的愛文芒果，果園有部分泡水，但影響輕微。

這波豪雨為屏東縣帶來的災情， 墾丁吳姓旅宿業者形容農損災情算是「輕傷」，受衝擊的端節連假觀光旅遊商機才是「重傷」；他說，墾丁這兩年旅遊人次暴跌，今年農曆春節連假、搭上清明連假的墾丁春天音樂季，訂房率都比往年差，今年端節連假卻出現回春，墾丁核心地區飯店民宿幾乎滿房，區外也有六成，卻被這場豪雨打敗，2天的觀光產業損失，數千萬跑不掉。

「風雨不大，卻無端成了災區！」墾丁一家飯店主管說，恆春半島前兩天雨勢不大，日累積雨量都不到100毫米，還不到大雨等級，但房客都被「雨炸屏東」的新聞嚇到，其實都是在其他地區，不少人打電話要求延訂或取消，飯店影響一至三成不等，民宿較嚴重，三至六成都有；房客說的也有道理，夏日墾丁就是玩水和藍天白雲，沒了這2項，那有遊興。

屏東離島小琉球的觀光業也受衝擊，今年端節連假民宿訂房開出紅盤，餐飲、浮潛業、機車出租業蓄勢待發，這幾天卻紛紛接到延訂或退訂電話，陳姓民宿業估計逾五成，比墾丁還嚴重；他說，去年端節連假小琉球湧進超過萬人，今年期待盛況再現，卻受天災影響，讓人氣結。東琉線前天復駛，昨天帶家人前往度假的郝姓男子說：「人少清靜些，只怕浮潛時水太濁」。

端節連假首日，屏東墾丁下了整天的雨，陸客穿著雨衣租電動車要出遊。記者潘欣中／攝影
端節連假首日，屏東墾丁下了整天的雨，陸客穿著雨衣租電動車要出遊。記者潘欣中／攝影
分享
端節連假首日，屏東墾丁地區雨勢不斷，高人氣的南灣沙灘，因海上浪高逾1公尺禁止下水...
端節連假首日，屏東墾丁地區雨勢不斷，高人氣的南灣沙灘，因海上浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在岸邊觀浪。記者潘欣中／攝影
分享
屏東墾丁核心區旅宿業端節連假原本多滿房，因天候不穩定出現退訂延訂，不少民宿今天上...
屏東墾丁核心區旅宿業端節連假原本多滿房，因天候不穩定出現退訂延訂，不少民宿今天上午掛上「尚有空房」告示。記者潘欣中／攝影
分享
端節連假首日，屏東墾丁地區雨勢不斷，高人氣的南灣沙灘，因海上浪高逾1公尺禁止下水...
端節連假首日，屏東墾丁地區雨勢不斷，高人氣的南灣沙灘，因海上浪高逾1公尺禁止下水，沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影
分享
受天候不穩定影響，屏東小琉球民宿端節連假退訂或延訂約五成，今天仍有遊客按既定行程...
受天候不穩定影響，屏東小琉球民宿端節連假退訂或延訂約五成，今天仍有遊客按既定行程搭東琉線客船到小琉球度假。記者潘欣中／攝影
分享

墾丁連假小琉球
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

義守大學前進軍方廣設教學點 今年產出首屆畢業生

2018-06-16 17:28

愛河環保造筏 膠桶竹竿紙箱比創意

2018-06-16 13:04

一夜海上顛簸 旅客乘快輪抵金度端午

2018-06-16 11:28

法務部行政執行署 金門設辦公室

2018-06-15 23:30

拔河隊赴日比賽缺經費 義賣籌款

2018-06-15 23:14

辭職走出生活28年的台北 都會男徒步環島 抵屏東體會淹水苦

2018-06-15 23:06

沒搶到公幼！ 別擔心 快報名非營利幼兒園

2018-06-15 22:44

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

法務部行政執行署金門設點 服務鄉親

2018-06-15 20:41

澎湖島帆船週系列賽 16日起美麗海灣競技

2018-06-15 19:31

韓國瑜：高雄要積極推動循環經濟園區

2018-06-15 16:22

豪雨過後 菜價上漲3成以上

2018-06-15 16:12

高雄家長搶不到公幼？來試試「非營利幼兒園」

2018-06-15 12:34
看更多

熱門文章

新竹2385戶停電 台電搶修全復電

2018-06-15 19:06

巨城擴店、大魯閣將開幕 掀起新竹消費戰

2018-06-16 07:33

影／世堅情2.0？被拍與熟女車上密會 王世堅：幫送雞湯

2018-06-15 18:47

彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14

民進黨彰化縣鄉鎮市長先提名16人 其餘人選再徵詢

2018-06-15 20:08

蘇貞昌說議長請託A7 新北議長：嘴長在人身上

2018-06-15 19:51

中央救濁水溪揚塵 雲縣長李進勇：有信心

2018-06-16 10:03

新北貢寮30年老店「龍蝦大王」 龍蝦十吃過癮

2018-06-15 23:34

林口運動公園沙坑改善 大人小孩都滿意

2018-06-15 22:09

關西古蹟羅屋書房 吸引外國遊客當手臂刺青圖案

2018-06-16 07:39

士林區饋線跳脫361戶停電 台電搶修中

2018-06-15 20:57

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

影／夜間龍舟加光雕秀 鹿港端午越夜越美麗

2018-06-15 21:52

林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02

太平山委外收費會貴族化？ 羅東林管處：維持中低價

2018-06-15 21:54

水岸端午嘉年華16日登場 警公布交管措施

2018-06-15 19:00

雲林縣這隻青蛙太強了！把馬路都噴濕路人險滑倒

2018-06-15 19:52

陸上也能划龍舟 關西陸上龍舟賽熱鬧登場

2018-06-16 12:41

苗縣龍舟賽回竹南 徐耀昌：正本清源

2018-06-15 23:27

年改影響 善團募捐金額腰斬

2018-06-15 23:48

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

影／雲天宮新埔媽祖66周年慶 重現膠筏海上遶境

2018-06-15 21:05

端午連假3天 搭乘「台灣好行」半價優惠

2018-06-15 19:29

林口又有愛心 拿發票換瓠瓜、香蕉

2018-06-16 11:46

宜蘭東澳粉鳥林 無敵海景令人忘憂

2018-06-15 23:35

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

爭取日客來台 觀光業把希望放在台中花博

2018-06-15 18:10

新竹市私房景點解密 小旅行走訪祕境、吃美食

2018-06-15 19:25

荷葉刈包、冰淇淋、蓮花蛋糕...來桃園蓮花季嘗鮮

2018-06-16 07:38

道路標線讓機車頻犁田 立委許淑華要求提高防滑標準

2018-06-15 19:56

桃竹苗FUN玩趣／蓮荷、阿勃勒 夏日田園限定

2018-06-15 23:32

競選辦公室開幕邀柯文哲參觀 時代力量：禮貌性邀約

2018-06-15 19:54

全台首座公民電廠 達魯瑪克部落 自己用電自己發

2018-06-15 23:09

基隆印尼街吃家鄉味 這一刻，感覺離家好近

2018-06-15 23:41

千年茄苳樹棲地改善 試挖太粗暴?

2018-06-15 23:05

動物園非洲野驢產寶寶 清一色小男生

2018-06-16 11:30

端午連假國道中部路段車多 逛鹿港要注意交管

2018-06-16 10:15

車禍6年不放棄 他拄杖領嘉義市長獎

2018-06-15 23:49

嘉縣漲房屋稅惹民怨 議員促調降

2018-06-15 23:46

背不動子上學 母求助台南市長參選人

2018-06-16 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top