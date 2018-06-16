親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

車禍擦撞沒處理 她5年後被通緝假期泡湯

C羅進球「摸下巴」慶祝動作 有史上最強含意

義守大學前進軍方廣設教學點 今年產出首屆畢業生

2018-06-16 17:28聯合報 記者王昭月╱即時報導

大學進駐軍營教學計畫「開花結果」，陸軍砲兵第43指揮部昨產出第一批畢業生，指揮官周國健以家長身分出席畢業典禮並為砲指部畢業生撥穗，指營區會持續與大學聯手，替國家精進人才。

義守大學畢業典禮很特別，除台籍畢業生外，還有軍系學生及來自17個國家的國際學生，早上舉辦中文畢業典禮，下午改辦英文場次，一整天熱鬧非凡。

場中25名軍系畢業生來自陸軍43砲指部，是義守大學進駐軍營設置教學點以來，首屆產出的畢業生。砲指部指揮官周國健到場為畢業生代表王少皇撥穗，象徵進修有成。

周國健說，軍方不少士官兵因為經濟等因素被迫中斷學業，提早進入軍旅，4年前剛好碰上可以兼顧工作及學習的進修機會，43砲指部首屆共有25人就讀，今年畢業。目前砲指部尚在教學點進修的有200多人，9月新學期還有114人準備就讀。

義守大學2014年起陸續與八軍團、204憲兵指揮部、43砲指部、海軍技術學校、空軍官校、海軍陸戰合作開設大學進修專班，指派師資前進各營區開教學點，並為軍方量身打造相關課程，目前共設17 個教學點。

也在元智大學念資訊工程的周國健說，他自己也是公餘進修的受惠者，這項與大學端的合作計畫，替大學、軍方及士官兵創造了三贏的機會。砲指部士官兵不只可選擇在營區教學點進修，也能申請到大學就讀或參加與大學合作開設的證照班，充實自我專長。

43砲指部與義守大學合作開設營區教學點，今年產出首屆畢業生，25名就讀企管進修專...
43砲指部與義守大學合作開設營區教學點，今年產出首屆畢業生，25名就讀企管進修專班的士官兵昨與指揮官周國健（中）歡喜合影。記者王昭月／攝影
分享
43砲指部與義守大學合作開設的營區教學點，產出首屆畢業生，今天集體參加義大畢業典...
43砲指部與義守大學合作開設的營區教學點，產出首屆畢業生，今天集體參加義大畢業典禮，由指揮官周國健（左）撥穗。記者王昭月／攝影
分享

義守大學畢業典禮海軍
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

2018-06-16 17:47

愛河環保造筏 膠桶竹竿紙箱比創意

2018-06-16 13:04

一夜海上顛簸 旅客乘快輪抵金度端午

2018-06-16 11:28

法務部行政執行署 金門設辦公室

2018-06-15 23:30

拔河隊赴日比賽缺經費 義賣籌款

2018-06-15 23:14

辭職走出生活28年的台北 都會男徒步環島 抵屏東體會淹水苦

2018-06-15 23:06

沒搶到公幼！ 別擔心 快報名非營利幼兒園

2018-06-15 22:44

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

法務部行政執行署金門設點 服務鄉親

2018-06-15 20:41

澎湖島帆船週系列賽 16日起美麗海灣競技

2018-06-15 19:31

韓國瑜：高雄要積極推動循環經濟園區

2018-06-15 16:22

豪雨過後 菜價上漲3成以上

2018-06-15 16:12

高雄家長搶不到公幼？來試試「非營利幼兒園」

2018-06-15 12:34
看更多

熱門文章

新竹2385戶停電 台電搶修全復電

2018-06-15 19:06

巨城擴店、大魯閣將開幕 掀起新竹消費戰

2018-06-16 07:33

影／世堅情2.0？被拍與熟女車上密會 王世堅：幫送雞湯

2018-06-15 18:47

彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14

民進黨彰化縣鄉鎮市長先提名16人 其餘人選再徵詢

2018-06-15 20:08

蘇貞昌說議長請託A7 新北議長：嘴長在人身上

2018-06-15 19:51

中央救濁水溪揚塵 雲縣長李進勇：有信心

2018-06-16 10:03

新北貢寮30年老店「龍蝦大王」 龍蝦十吃過癮

2018-06-15 23:34

林口運動公園沙坑改善 大人小孩都滿意

2018-06-15 22:09

關西古蹟羅屋書房 吸引外國遊客當手臂刺青圖案

2018-06-16 07:39

士林區饋線跳脫361戶停電 台電搶修中

2018-06-15 20:57

影／陳金德奉勸派系操盤手 不要硬推人選又推責任

2018-06-16 15:50

影／夜間龍舟加光雕秀 鹿港端午越夜越美麗

2018-06-15 21:52

林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02

太平山委外收費會貴族化？ 羅東林管處：維持中低價

2018-06-15 21:54

水岸端午嘉年華16日登場 警公布交管措施

2018-06-15 19:00

雲林縣這隻青蛙太強了！把馬路都噴濕路人險滑倒

2018-06-15 19:52

陸上也能划龍舟 關西陸上龍舟賽熱鬧登場

2018-06-16 12:41

苗縣龍舟賽回竹南 徐耀昌：正本清源

2018-06-15 23:27

年改影響 善團募捐金額腰斬

2018-06-15 23:48

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

影／雲天宮新埔媽祖66周年慶 重現膠筏海上遶境

2018-06-15 21:05

端午連假3天 搭乘「台灣好行」半價優惠

2018-06-15 19:29

林口又有愛心 拿發票換瓠瓜、香蕉

2018-06-16 11:46

宜蘭東澳粉鳥林 無敵海景令人忘憂

2018-06-15 23:35

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

爭取日客來台 觀光業把希望放在台中花博

2018-06-15 18:10

新竹市私房景點解密 小旅行走訪祕境、吃美食

2018-06-15 19:25

荷葉刈包、冰淇淋、蓮花蛋糕...來桃園蓮花季嘗鮮

2018-06-16 07:38

道路標線讓機車頻犁田 立委許淑華要求提高防滑標準

2018-06-15 19:56

桃竹苗FUN玩趣／蓮荷、阿勃勒 夏日田園限定

2018-06-15 23:32

競選辦公室開幕邀柯文哲參觀 時代力量：禮貌性邀約

2018-06-15 19:54

全台首座公民電廠 達魯瑪克部落 自己用電自己發

2018-06-15 23:09

基隆印尼街吃家鄉味 這一刻，感覺離家好近

2018-06-15 23:41

千年茄苳樹棲地改善 試挖太粗暴?

2018-06-15 23:05

動物園非洲野驢產寶寶 清一色小男生

2018-06-16 11:30

端午連假國道中部路段車多 逛鹿港要注意交管

2018-06-16 10:15

車禍6年不放棄 他拄杖領嘉義市長獎

2018-06-15 23:49

嘉縣漲房屋稅惹民怨 議員促調降

2018-06-15 23:46

背不動子上學 母求助台南市長參選人

2018-06-16 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top