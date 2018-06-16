義守大學前進軍方廣設教學點 今年產出首屆畢業生

2018-06-16 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



大學進駐軍營教學計畫「開花結果」，陸軍砲兵第43指揮部昨產出第一批畢業生，指揮官周國健以家長身分出席畢業典禮並為砲指部畢業生撥穗，指營區會持續與大學聯手，替國家精進人才。

義守大學畢業典禮很特別，除台籍畢業生外，還有軍系學生及來自17個國家的國際學生，早上舉辦中文畢業典禮，下午改辦英文場次，一整天熱鬧非凡。

場中25名軍系畢業生來自陸軍43砲指部，是義守大學進駐軍營設置教學點以來，首屆產出的畢業生。砲指部指揮官周國健到場為畢業生代表王少皇撥穗，象徵進修有成。

周國健說，軍方不少士官兵因為經濟等因素被迫中斷學業，提早進入軍旅，4年前剛好碰上可以兼顧工作及學習的進修機會，43砲指部首屆共有25人就讀，今年畢業。目前砲指部尚在教學點進修的有200多人，9月新學期還有114人準備就讀。

義守大學2014年起陸續與八軍團、204憲兵指揮部、43砲指部、海軍技術學校、空軍官校、海軍陸戰合作開設大學進修專班，指派師資前進各營區開教學點，並為軍方量身打造相關課程，目前共設17 個教學點。