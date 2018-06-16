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金門移工新住民 歡慶開齋體驗包粽

2018-06-16 16:12中央社 金門縣16日電

移民署金門縣服務站今天邀請移工及新住民歡慶穆斯林開齋節，並提供包粽體驗。移民署感謝他們對台灣基礎建設和經濟發展的貢獻，期盼移工及新住民能安心在台工作與生活。

新住民歡慶開齋慶端午在山外社區發展協會舉辦，首先由移工和新住民介紹東南亞各地新年節慶習俗。來自印尼的妮亞（Nia Seniawati）用中文分享齋戒月中的種種規條和誡命，例如不能生氣、不能罵人等。她笑說，齋戒月總算昨天結束，可以開心地過開齋節了。

分享會後，與會者在社區媽媽指導下，一起體驗包粽子的樂趣。雖然多數新住民來金門有一陣子了，但還是首次學習包粽子，妮亞到金門5年了，也是首次體驗，直說很好玩。

現場擺滿了粽葉、煮好的糯米和各式餡料，大家七手八腳地把粽葉填入糯米及餡料，折粽葉、上棉線固定，掛到桿子上。雖然粽子外型其貌不揚，大家卻很有成就感。

在以東南亞籍居多的與會「新金門人」中，一對日本小夫妻格外引人矚目。先生鈴木雄大是飛特立航空機師，已進駐金門，可望在下半年展開金門醫療專機服務。他和妻子鈴木實和來到金門已一個月，兩人還在適應新環境中，期盼能很快融入本地生活。

甜美的鈴木實和以簡單的國語說，她也是首次嘗試包粽子；雄大說，日本也有類似的粽子，但通常尺寸較迷你，而且不限特定節期才吃。

開齋節是穆斯林最重要的節日，一個月期間必須遵守戒律以磨鍊心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，達到精神上的修鍊；開齋節是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，如同華人慶祝農曆新年一般。

金門現有移工900多人，新住民約2500人。金門縣服務站主任陳祥麟說，他們對台灣地區基礎建設、經濟發展及家庭照護等方面各有貢獻，移民署特別藉著這場活動，紓解遊子思鄉之苦，並感謝他們的辛勞，期盼移工及新住民能安心在台工作和生活。

金門新住民粽子
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