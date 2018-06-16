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烤全羊、紅粉奶茶帶路 高雄穆斯林文化月開幕

2018-06-16 07:39聯合報 記者徐如宜╱即時報導

6月15日至17日是穆斯林新年「開齋節」，高雄市教育局昨天邀請高雄市清真寺、和春技術學院、大寮國中與高英工商，在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」開幕活動，以美食、靜態展及高市清真寺的祈福活動，為高雄市所有穆斯林慶賀。

「好香啊！」現場有美食體驗與教學，大家品嘗穆斯林美食「烤全羊」、「紅粉奶茶Noon Chai」、「雞肉沙威瑪」等，加深學生對穆斯林清真飲食的印象。和春技術學院觀光系學生於現場活動導覽伊斯蘭教信仰的國家文化，包含多元種族及多元文化、融合出別具風味的特色文化、穆斯林的習慣禁忌、穆斯林清真飲食規範、各國民族服飾、殯葬風俗規定及特殊節慶。

高雄市教育局長范巽綠表示，伊斯蘭世界由多元種族國家所組成，彼此相互尊重其他民族獨特的文化特色，並加以融合創新，形成豐富多元且自由奔放的文化面向。政府的「啟動新南向，航向大未來」的政策，著重在擴展學生國際視野，經由體驗、導覽、語言互動學習等活動，學習認識穆斯林文化。

在新南向國家中，包括印尼、巴基斯坦、孟加拉、印度與馬來西亞，目前在高雄市的穆斯林約在5000至1萬人之間，高雄清真寺也是伊斯蘭教在南台灣最大的據點。

高雄市清真寺董事長金豐鄉表示，齋戒月是伊斯蘭傳統的習俗，具有贖罪的意義存在。開齋節象徵齋戒結束，家庭親友穿新衣互相家戶拜訪，享用開齋節傳統點心、宴會及送禮等。

「穆斯林國際文化月」現場有美食體驗與教學，讓大家品嘗穆斯林美食。記者徐如宜／攝影
「穆斯林國際文化月」現場有美食體驗與教學，讓大家品嘗穆斯林美食。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如...
高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如...
高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如...
高雄市教育局在鳳山行政中心舉辦「穆斯林國際文化月」，讓大家體驗多元文化。記者徐如宜／攝影
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「穆斯林國際文化月」現場有美食體驗與教學，讓大家品嘗穆斯林美食。記者徐如宜／攝影
「穆斯林國際文化月」現場有美食體驗與教學，讓大家品嘗穆斯林美食。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局長范巽綠（右）向穆斯林朋友與來賓拜年，發送紅包象徵迎新納福。記者徐如...
高雄市教育局長范巽綠（右）向穆斯林朋友與來賓拜年，發送紅包象徵迎新納福。記者徐如宜／攝影
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高雄清真寺教長陳永武帶領大家為穆斯林開齋月祈禱。記者徐如宜／攝影
高雄清真寺教長陳永武帶領大家為穆斯林開齋月祈禱。記者徐如宜／攝影
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穆斯林伊斯蘭清真寺
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