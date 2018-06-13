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高市稽查端午食材 香菇筍干蝦米等6件不合格

2018-06-13 21:00聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

端午節即將到來，高雄市衛生局日前會同市府消保官、食藥署針對市售各式粽子及食材展開稽查，共抽驗128件，在1件香菇、1件筍干各檢出農藥與二氧化硫超標，另有4件蝦米檢出甲醛，因供應商位於外縣市，已移請轄管衛生機關釐清是否有人為添加情況。

衛生局表示，稽查人員在傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等場所，抽驗調味醬料32件、即食粽子27件、蛋黃18件、蝦米16件、豬肉12件、花生及粽葉各8件、醃製蔬菜3件、香菇及香菜各2件，檢驗防腐劑、甜味劑、硼砂、色素、殺菌劑、甲醛、漂白劑、動物用藥殘留、黃麴毒素及農藥殘留

衛生局食品衛生科說，不合格產品包括五城肉粽店的散裝香菇，檢出殘留農藥貝芬替2.23ppm（標準0.5ppm以下），供應商位於台中；振成行的筍干檢出漂白劑二氧化硫 1.24 g/kg（標準0.5 g/kg以下），供應商位於屏東。衛生局已要求業者將產品下架，並分別移請供應商所在地衛生局依法辦理。

衛生局表示，蔬果經檢驗農藥殘留不符規定，依食安法第15條，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；筍干檢出添加二氧化硫超標，依食安法第18條，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局也在賣場、生鮮超市販售的4件蝦米中，檢出10.29至15.96ppm甲醛（標準為不得檢出），供應商均在外縣市。雖水產品儲存期間可能經由酵素作用自然代謝而產生甲醛，濃度背景值約介於9.1至243.6ppm間，該批蝦米甲醛含量也在標準內，但甲醛並非准用的食品添加物，已移請供應商來源所在地衛生局，調查是否有人為添加情事。

衛生局表示，人體食入過量二氧化硫，可能刺激腸胃道，甚至誘發氣喘發作，導致呼吸困難；長時間食用農藥殘留超標的農產品，可能加重肝、腎負擔、引發腸胃道疾病。消費者購買粽子食材時，應注意是否為自然色澤、無異味及貯存環境良好，並可用清水或溫水浸泡30分鐘、充分沖洗，減少農藥及食品添加物殘留。

高雄市衛生局會同消保官及食藥署聯合稽查抽驗端午節粽子及食材，在香菇、筍干及蝦米等...
高雄市衛生局會同消保官及食藥署聯合稽查抽驗端午節粽子及食材，在香菇、筍干及蝦米等產品檢出有農藥、二氧化硫及甲醛，已移請供應商所屬衛生機關調查處分。圖／高雄市衛生局提供
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甲醛粽子農藥殘留

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