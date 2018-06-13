嚴防致災豪雨 高市開設豪雨三級應變中心

2018-06-13 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



滯留鋒加西南氣流，為防範致災性豪雨，高雄市今豪雨三級應變中心開設，高雄市代理市長許立明也前往水情中心了解整備情形，並指示各局處隨時掌握水情、做好準備。

氣象局預報今起至端午節連假，因為滯留鋒加西南氣流影響，台灣各地恐出現豪大雨。依據成大防災中心預測，此次鋒面滯留時間長達7天，預估明日上午雨勢將逐漸擴大，明、後兩天恐是南部降雨最劇烈的時候，高雄各區有陣雨或雷雨。

水利局今中午成立豪雨三級應變中心開設，警察局也配合成立災害緊急應變小組三級開設，下午許立明召集局處首長召開防汛整備會議，指示各單位嚴陣以待。

水利局表示，146台移動抽水機、62處抽水截流站、15處車行地下道、460門水閘門等防洪設施，已完成相關試運轉及檢整，同時高市12座滯洪池出入口及排水系統完成清疏，水利局和區公所並備有3萬4千多個沙包、450個太空包等。

水利局指出，高市土石流潛勢溪流共111條，易致災地區為甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區，昨未達土石流黃、紅色警戒發布值，水利局將持續加強監控。

此外，山崩與地滑地質敏感區共有六龜、甲仙、桃源、那瑪夏、美濃、旗山、杉林、內門、茂林、田寮、岡山、燕巢、大樹、大社、仁武、鳥松區及鼓山柴山地滑區共17區65里、850戶，若發布土石流警戒，將發送簡訊提醒民眾自主離災。

工務局則拆除有危險之虞的廣告招牌和鷹架等，養工處修剪行道樹10880株；社會局也進行物資儲備等工作。民政局統計，六龜、甲仙、桃源、茂林、那瑪夏等易形成孤島地區，已掌握洗腎病患及孕婦102人，保全戶4202人，必要時撤離。

許立明表示，山區最擔心連續降雨，水利局、消防局、工務局、原民會務必持續留意雨勢帶來的土石流、崩塌和野溪暴漲等災害，尤其勤和部落所處位置為荖濃溪突出台地，若有強降豪雨即有土石沖刷崩落危機，應全力撤離及輔導安置。