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小眾市場生態旅遊 這群碩士經營有聲有色

2018-06-13 19:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

6年多前由多位屏科大碩士創設的里山生態旅遊公司， 主打「小而美」的深度社區生態旅遊，在墾丁國家公園遊客量大幅下滑之際，遊客數卻逐年上升，去年達到逾4萬人新高；里山團隊意外發現，在地有不少外來年輕人開設特色店，展現豐沛的創意和活力，為凝聚這股力量，里山將展售據點「森社場所」重新改造，也有青年創業交流平台功能 。

里山生態旅遊公司負責人林志遠說，墾丁國家公園區內原有9個生態旅遊社區遊客人數，從前年的3萬多增至去年逾4萬人，冠軍是滿州鄉港口社區的1.1萬人、營業額288萬元，一直是「人氣王」的墾丁社頂部落去年7500人、營業額195萬元；今年又有滿州九棚和鵝鑾鼻社區加入，預估遊客量會再創新高。

包括林志遠在內的多名屏科大碩士生，10年前跟著教授陳美惠參與生態旅遊輔導，為讓剛起步的生態旅遊持續發展，6年多前在老師鼓勵下創立里山生態旅遊公司，和社區居民一起打拚，「輔導社區成長，在社區傳統與經濟間找出平衡點，發展一套自給自足與自然和諧、共生的生活方式」。

林志遠把同校企管所女友李怡慧拉進公司，包括林惠淇、溫永豐、郭于菱等夥伴，不是在社區間穿梭就是開會討論、寫活動企劃案；林志遠說，現有11個社區，每個社區型態不同、居民參與度不同，如何整合紛紜的意見，是高難度挑戰，年輕人就憑股「交朋友」的傻勁和熱情慢慢克服。

在推動社區生態旅遊的同時，里山團隊也驚喜發現，在地隱藏不少外地青年開設的特色店家，這些「創意高手」散布各行各業，包括紅氣球書店、小兔仔書商窩、湯匙放口袋、信用組合、恆好藝廊等，甚至里山在恆春中山老街開設展售整合據點「森社場所」，有人提供裝潢意見，里山日前重新佈置後，希望據點匯集人氣、拉抬生態旅遊能見度外，也成為青年創意交流的平台。

里山生態公司推動墾丁社區生態旅遊同時，意外發現不少外地年輕人來開店的「創意高手」...
里山生態公司推動墾丁社區生態旅遊同時，意外發現不少外地年輕人來開店的「創意高手」，里山將推廣展售據點的「森社場所」做為青創交流平台。記者潘欣中／攝影
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里山生態公司設在恆春中山老街的展售據點「森社場所」換新面貎，創意明信片、提袋等文...
里山生態公司設在恆春中山老街的展售據點「森社場所」換新面貎，創意明信片、提袋等文創商品外，還有農特產品伴手禮和墾丁社區生態旅遊相關資訊。記者潘欣中／攝影
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生態旅遊墾丁

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