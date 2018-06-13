大學畢業沒穿上學士服 到百歲時穿上博士服

2018-06-13 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



獨居屏東縣恆春國中老舊宿舍的退休代理教師楊世文，幼時家境富裕，上海光華大學畢業時逢日軍侵華，遺憾沒留下學士服美照；他為躲避共產黨隻身來台，開放探視才知妻已改嫁，自此投入教書和傳福音，今年滿百歲，民間照護機構今天為這位人瑞送上大驚喜，為他穿上代表人類最高學位的博士服。

楊世文是戰亂時代的悲劇人物之一，幼時父親在大陸安徽開錢莊，兒時衣食無虞，他考進私立上海光華大學（後改為華東師範大學）化學系，教授以英語教學；時逢日軍侵華初期，上海市陷入動亂，他畢業時連學士袍都沒穿，畢業後娶妻生女，老家卻被日軍掠奪殆盡，民國38年國共內戰上海陷入危機，他選擇隻身跟著國民黨軍隊到台灣。

楊世文惦記者大陸的妻女，好不容易等到76年政府開放大陸探親，返鄉卻得知妻子已改嫁，女兒要他別怪母親，在文化大革命階段，丈夫是國民黨員，一定會成為共產黨鬥爭的目標；楊世文返台後投入教書和傳福音，終身未娶，中年時到屏東縣恆春鎮教會傳道，因當地缺化學老師，在恆春國中教了5年。

楊世文退休就獨居在恆春國中老舊宿舍，因代理教師沒有退休俸，晚年靠政府每月萬餘元的低收補助維生，中午有人送愛心午餐，華山基金會和恆春基督教醫院也列為到宅服務、關懷訪視對象，女兒農曆過年偶會來台陪他；為何不回大陸養老「落葉歸根」，他笑說：「人生大半輩子都住在台灣，這裡就是我的家」。