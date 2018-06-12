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香蕉的價格到底是誰決定的？業者這麼說

2018-06-12 09:10聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

今年夏天因為香蕉盛產，產地價格已低於農民生產成本，農委會不得不出手搶救，但是消費者似乎無感，昨天還有消費者在超市買到4支香蕉23元，與產地價有一定差距，到底香蕉的價格是誰決定的？

「香蕉的價格當然是市場決定的」，屏東縣一位經營香蕉合作社的業者分析，香蕉從產地出貨後，完全是青蕉，至少要再耗費收貨工資、包裝、冷凍（催熟）、紙箱、運費、市場稅等成本，才進到市場拍賣，因此產地盤商每天都會參考台北拍賣市場黃蕉的拍賣價格、還有傳統行口的需求量，再決定每一天的產地的收購價。

換算起來，香蕉從產地到拍賣市場，平均每一公斤至少還要再加上7至8元的損耗成本，這還不包括利潤；等到了零售市場，因產品風險都需由零售承擔，因此小賣價格會再墊高，一般來說，拍賣市場以公斤計，小賣多半會（零售）以台斤計，主要就是風險承擔。

業者說，從產地集貨到包裝、催熟、運送，這些過程都需要成本，這也是為什麼產地價跌到谷底，消費者的感受不如農民深刻。至於是否有人操縱價格？業者說從嘉義、南投以南到高雄、屏東，至少有好幾百個盤商，應該很難操控。但如果有些大型盤商突然收的量多，難免就可能影響價格。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕表示，在產地收香蕉的，有的是合作社，有的是行口，各家的銷售管道不太一樣，有些合作社手中有訂單，但收的貨卻不夠，這時就可能加價收購，好讓手中的訂單可以順利出貨。

香蕉研究所雖建議提振外銷，不過農民說，近年台灣氣候變遷大，前兩年一個夏天連續3個颱風把香蕉打得落花流水，就算真有貿易商拿著訂單來簽約，恐怕農民也不敢簽，就怕交不出貨，要重回外銷，與菲律賓等國競爭，還要再加把勁。

為了拉抬蕉價，上周起農委會同步在南投、嘉義、臺南、高雄及屏東等地46個集貨場收購香蕉，農糧署副署長蘇茂祥表示，後續收購會到何時，還要再觀察香蕉價格回穩的情形、還有接下來的天氣變化而定，不過這兩天的蕉價已見回升，有的已回升到一公斤8至10元上下。

農委會持續在產地收購香蕉次級品，以提升香蕉價格。記者翁禎霞／攝影
農委會持續在產地收購香蕉次級品，以提升香蕉價格。記者翁禎霞／攝影
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香蕉農民農委會

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