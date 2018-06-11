婦人牙痛老治不好 非典型三叉神經痛在作祟

2018-06-11 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄一名中年婦人鬧牙疼，看了多家牙科始終無法緩解，最後轉到疼痛科求治，才發現原來是非典型三叉神經痛在作祟！

收治婦人的義大醫院副院長蔡玉娟表示，近3個多月來她門診中出現不少非典型三叉神經痛患者，多數由牙科轉來。鬧牙痛的這名婦人每次治療完牙齒後仍是痛，跑了很多家醫院求治，依然痛到食不下嚥，甚至失眠。婦人向牙醫反映，連醫師都不相信已經治好的牙還會痛成那樣，讓婦人感到好沮喪。

這名婦人最後轉介疼痛科，醫師查出原來讓她痛不欲生的是非典型三叉神經痛， 不是牙痛。使用高射頻治療了3、4次，再搭配藥物，終於讓她脫離擾人的疼痛，回到正常生活軌道。

蔡玉娟表示，主控顏面所有感覺的三叉神經位在頭顱骨中間，由腦幹延伸出來，再分叉到眼部；上顎及鼻部；下顎及齒部，非典型三叉神經痛多半發生在第二支及第三支神經，症狀表現像牙痛、鼻翼疼痛，有時痛處集中在某幾顆牙，不少病患因為服藥後有副作用，又找不到比較合適的治療方式，困擾萬分。

典型的三叉神經痛，屬陣發性疼痛，痛起來要命，但來得急、去得快，約需數秒到數分鐘，疼痛就解除，發作頻率因人而異， 好發於65歲以上的族群。非典型三叉神經痛不似陣發性的放電，症狀類似牙痛，無時無刻都在痛且持續不斷，影響生活品質，4、50歲的婦女很容易罹患。