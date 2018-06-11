屏大校長座車「很會跑」 16年跑30萬公里

2018-06-11 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立屏東大學一輛歷4任校長、已使用16年多的公務座車（廠牌CEFIRO 2000cc），今天捐贈給屏東高級工業職業學校汽車科，作為汽車維修教學上使用，屏東大學校長古源光鼓勵汽修科學生能對這輛車解剖、分析，讓資源發揮到最大功能。

今天的捐贈儀式由屏大校長古源光、總務長陳永森總務長、屏東高工校長鄒春選等人出席，屏工多位校師生也共同參與盛會。

古源光表示，這部座車與同學的年齡差不多，自己也使用3年半的時間，由於駕駛同仁和總務處用心地照顧，讓這部跑了快30萬公里的座車，使用壽命得以延長，外觀仍然像新的一樣，但車子零件雖然可以更換，近年來卻經常出狀況，例如電動窗有時候下得去、上不來，有時候動力系統有問題，因此捐贈給屏工汽車科，希望讓同學在實習時能去解剖、分析和使用它，並對同學在學習上有所助益，這也是把國家的資源往下延伸，鼓勵大家愛惜資源。

屏工校長鄒春選除了感謝古校長捐贈座車，他也認為，校長座車讓同學有機會學習和使用，無形中也鼓舞同學，有一天有成就時，能坐在和古校長一樣的位置上，甚至能回饋給母校。