73歲癌末翁淚尋同袍老友 網友助力兩人9日相聚圓夢

2018-06-10 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



73歲的黃富吉罹患肺癌末期住進高雄榮總安寧病房，自知時日無多，7日透過媒體協尋年輕時好友，包括軍中同袍「吳俊明」及同事等3人，新聞經熱心網友轉PO在臉書「東港好厝邊」，果真有人回覆自己叔叔從照片認出是多年未見老友，當事人已於9日搭車北上高雄會好友，兩老涕淚縱橫話當年。

由於黃富吉和老友們近半世紀未相見，只能提供好友姓名和居住區域，手邊也僅有自己年輕時相片供辨認。沒想到網友力量大，該訊息經「東港好厝邊」版主黃驤雲貼文，另名周姓網友立刻詢問黃富吉在哪裡，自己叔叔從照片認出黃跟他是同梯好友，只是叔叔不叫「吳俊明」而是「吳振明」，可能因台語發音弄錯了。

黃驤雲稍後回文說，與高雄榮總電話聯絡，經護理人員再向黃老先生確認是「振明」無誤。人在屏東東港的吳振明，9日下午也致電高榮安寧病房，表示他「就是黃富吉要找的振明」，隨即坐計程車北上高雄，直奔榮總安寧病房見老友。

在場醫護人員表示，黃富吉看到50年沒見面的老友，高興得不斷掉淚，吳振明也含淚以對，聊起當年在金門前線服役的點滴；不過當吳振明探訪結束準備離開，黃富吉不捨大哭，吳振明對他說，「我一定會再來看你。」