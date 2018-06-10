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73歲癌末翁淚尋同袍老友 網友助力兩人9日相聚圓夢

2018-06-10 16:28聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

73歲的黃富吉罹患肺癌末期住進高雄榮總安寧病房，自知時日無多，7日透過媒體協尋年輕時好友，包括軍中同袍「吳俊明」及同事等3人，新聞經熱心網友轉PO在臉書「東港好厝邊」，果真有人回覆自己叔叔從照片認出是多年未見老友，當事人已於9日搭車北上高雄會好友，兩老涕淚縱橫話當年。

由於黃富吉和老友們近半世紀未相見，只能提供好友姓名和居住區域，手邊也僅有自己年輕時相片供辨認。沒想到網友力量大，該訊息經「東港好厝邊」版主黃驤雲貼文，另名周姓網友立刻詢問黃富吉在哪裡，自己叔叔從照片認出黃跟他是同梯好友，只是叔叔不叫「吳俊明」而是「吳振明」，可能因台語發音弄錯了。

黃驤雲稍後回文說，與高雄榮總電話聯絡，經護理人員再向黃老先生確認是「振明」無誤。人在屏東東港的吳振明，9日下午也致電高榮安寧病房，表示他「就是黃富吉要找的振明」，隨即坐計程車北上高雄，直奔榮總安寧病房見老友。

在場醫護人員表示，黃富吉看到50年沒見面的老友，高興得不斷掉淚，吳振明也含淚以對，聊起當年在金門前線服役的點滴；不過當吳振明探訪結束準備離開，黃富吉不捨大哭，吳振明對他說，「我一定會再來看你。」

黃富吉先前向媒體表示，50年前他在台南新兵訓練中心認識吳俊明，兩人分發到金門服役1年多，他因為反應慢，常被班長處罰，吳不但常在旁鼓勵他，還曾為他挺身而出和班長吵架。兩人分別來自屏東潮州、東港，放假時坐船回台，吳看他暈船不適，還會陪他一起回家，再坐車回自己家。

黃富吉尋找多年未見老友，因時隔久遠，除了好友姓名和居住區域，只能以自己年輕時的照...
黃富吉尋找多年未見老友，因時隔久遠，除了好友姓名和居住區域，只能以自己年輕時的照片供辨認。圖／黃富吉提供
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網友在臉書「屏東好厝邊」開心分享癌末翁黃富吉已找到好友吳振明訊息。圖／擷取自臉書
網友在臉書「屏東好厝邊」開心分享癌末翁黃富吉已找到好友吳振明訊息。圖／擷取自臉書
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癌末翁黃俊吉尋友消息，經熱心網友在臉書「屏東好厝邊」貼文後，有網友表明自己叔叔吳...
癌末翁黃俊吉尋友消息，經熱心網友在臉書「屏東好厝邊」貼文後，有網友表明自己叔叔吳振明看到照片認出黃富吉，說是他同梯好朋友。圖／擷取自臉書
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73歲的黃富吉上月底住進安寧病房，身體虛弱的他談起50年前與軍中同袍吳俊（振）明...
73歲的黃富吉上月底住進安寧病房，身體虛弱的他談起50年前與軍中同袍吳俊（振）明的情誼，忍不住淚流滿面，期盼臨終前能見到好友一面。記者蔡容喬／攝影
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