親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台版《熔爐》! 美崙啟能中心驚爆4名女院生遭行政組長性侵

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

暑期旅遊拉高登革熱風險 高市設三大防火牆

2018-06-10 13:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

暑期旅遊旺季即將到來，民眾在國外感染登革熱風險提高，高雄市即日起針對居家檢查、返國民眾及旅遊旅宿業等推出暑期旅遊防疫獎勵，更與旅宿業者舉辦旅客住宿發燒的應變防疫演練，希望夏日旅遊旺季期間有效防堵登革熱境外移入病毒，避免引發本土疫情。

衛生局表示，高雄市有國際航空站及高雄港等國際港埠，與東南亞各國經商旅遊等交流活動密切頻繁。高市自2016年推出「登革熱決戰境外計畫」，將防堵病毒入侵等邊境檢疫措施列為防疫重點工作，一在機場發現旅客發燒，就啟動快篩、就醫等相關防疫措施，105年及106年本土個案分別為2例及3例，刷新登革熱確診個案數新低紀錄。

衛生局疾管處表示，因應每年暑期旅遊旺季登革熱境外移入高風險期，市府推出三大獎勵方案：即日起月30日，居住高雄市市民出國前完成家戶自我檢查，填妥抽獎券，可投入高雄國際機場出境大廳護照查驗櫃台後方兩翼長廊底的抽獎箱，衛生局將每月抽出10位幸運得獎者，頒發禮券100元，暑期7到9月每月加碼抽出知名品牌吸塵器。

此外，民眾自登革熱流行地區返國5日內主動通報採檢，經確診登革熱或茲卡，頒贈2500元。

衛生局說，在機場篩檢與住院醫療部分，旅客回國時發現發燒，在機場等待快篩報告，可獲禮券250元；入境發燒旅客配合住院醫療，可免費搭乘計程車接駁；經確診登革熱或茲卡，可獲新台幣2,500元獎勵金。

在旅遊旅宿業部分，若導遊、領隊及飯店業者主動通報疑似個案，並配合執行防疫工作，可獲250元禮券，疑似個案確診，加贈2500元禮券。

衛生局局長黃志中局呼籲，旅遊業者應向團員宣導旅遊地點重要傳染病的防範，民眾返國後身體不適，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。

高市衛生局因應暑期旅遊登革熱高風險期，推出民眾及旅遊旅宿業者防疫獎勵。圖/高雄市...
高市衛生局因應暑期旅遊登革熱高風險期，推出民眾及旅遊旅宿業者防疫獎勵。圖/高雄市衛生局提供
分享

登革熱發燒機場

相關新聞

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08

高雄駁二超人氣自造者空間 今慶2周年分享經驗

2018-06-10 10:09

逛旅展送香蕉 上萬根香蕉數十分鐘索取一空

2018-06-09 23:36

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

最美海岸線 阿塱壹古道6年吸客25萬

2018-06-09 23:19

「衛武營樹洞」計畫 「榕樹廣場」百人齊做瑜伽

2018-06-09 23:13

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

老火車票說故事 萬張車票牽起祖孫鐵道情

2018-06-09 19:27

衛武營推「樹洞計畫」 一起到榕樹廣場做瑜珈、盪鞦韆

2018-06-09 17:43

挽救蕉農生計 逛高雄旅展香蕉大放送

2018-06-09 17:42

「阿塱壹古道」搞錯名 學者、在地人力推正名

2018-06-09 17:37

為了「他」 陳其邁、趙天麟選後首度同台造勢

2018-06-09 16:32

世界海洋日 澎湖南方四島之美新書發表

2018-06-09 13:07

高雄旗津海灘 赫見「美人魚的哀愁」！

2018-06-09 12:11

拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶

2018-06-09 08:26
看更多

熱門文章

大陸不收造成鳳梨價格崩盤？ 台南產地農民這麼說

2018-06-09 15:14

「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34

悲哀台東人！火車站前舉牌求票 「給我票我要回家」

2018-06-09 13:55

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

2018-06-09 16:09

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

「阿塱壹古道」搞錯名 學者、在地人力推正名

2018-06-09 17:37

一個月內連2起 歷建古蹟現勘前被「火速」拆毀

2018-06-09 18:57

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

基隆和平島淨灘清出一堆寶特瓶、破漁網 2小時606公斤

2018-06-09 13:44

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

鳳梨台南尾聲價格回升 外銷至5月近3萬噸

2018-06-09 16:45

今日全台最高溫在嘉義市 36.6未突破歷史紀錄

2018-06-09 18:57

時力主席黃國昌到基隆 為安樂區提名人陳薇仲造勢

2018-06-09 16:40

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

為了「他」 陳其邁、趙天麟選後首度同台造勢

2018-06-09 16:32

香蕉鳳梨行銷日本 張花冠前進北海道

2018-06-09 16:15

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

「一見雙雕」沙雕首次在陸地 克服被流走

2018-06-09 13:56

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

桃園街頭藝人徵選571組拚場 校長也來考

2018-06-09 13:57

影╱蒸汽火車重現花蓮車站 鐵道迷狂按快門

2018-06-09 14:57

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

新竹300城市大遊行 千人踩街熱鬧嘉年華

2018-06-09 17:12

練成萬能月嫂 單親媽攜子創業

2018-06-10 00:16

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

15日要現勘文資…頭份陳氏家祠被拆

2018-06-09 23:33

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08

挽救蕉農生計 逛高雄旅展香蕉大放送

2018-06-09 17:42

世界海洋日 海洋委員會高雄辦首次活動

2018-06-09 13:43

「淡水蔡依林」提攜「淡水羅志祥」

2018-06-09 17:17

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top