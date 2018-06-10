暑期旅遊拉高登革熱風險 高市設三大防火牆

2018-06-10 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



暑期旅遊旺季即將到來，民眾在國外感染登革熱風險提高，高雄市即日起針對居家檢查、返國民眾及旅遊旅宿業等推出暑期旅遊防疫獎勵，更與旅宿業者舉辦旅客住宿發燒的應變防疫演練，希望夏日旅遊旺季期間有效防堵登革熱境外移入病毒，避免引發本土疫情。

衛生局表示，高雄市有國際航空站及高雄港等國際港埠，與東南亞各國經商旅遊等交流活動密切頻繁。高市自2016年推出「登革熱決戰境外計畫」，將防堵病毒入侵等邊境檢疫措施列為防疫重點工作，一在機場發現旅客發燒，就啟動快篩、就醫等相關防疫措施，105年及106年本土個案分別為2例及3例，刷新登革熱確診個案數新低紀錄。

衛生局疾管處表示，因應每年暑期旅遊旺季登革熱境外移入高風險期，市府推出三大獎勵方案：即日起月30日，居住高雄市市民出國前完成家戶自我檢查，填妥抽獎券，可投入高雄國際機場出境大廳護照查驗櫃台後方兩翼長廊底的抽獎箱，衛生局將每月抽出10位幸運得獎者，頒發禮券100元，暑期7到9月每月加碼抽出知名品牌吸塵器。

此外，民眾自登革熱流行地區返國5日內主動通報採檢，經確診登革熱或茲卡，頒贈2500元。

衛生局說，在機場篩檢與住院醫療部分，旅客回國時發現發燒，在機場等待快篩報告，可獲禮券250元；入境發燒旅客配合住院醫療，可免費搭乘計程車接駁；經確診登革熱或茲卡，可獲新台幣2,500元獎勵金。

在旅遊旅宿業部分，若導遊、領隊及飯店業者主動通報疑似個案，並配合執行防疫工作，可獲250元禮券，疑似個案確診，加贈2500元禮券。