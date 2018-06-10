親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

波登一句好評 改變這家中餐館命運

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府農業局積極辦蔬菜外交，今年除將加拿大消費市場喜愛的番石榴、金煌芒果和紅龍果再度進軍加拿大超市，首度將高雄特色蔬菜「野蓮」及「高麗菜」及「白玉苦瓜」空運直送加拿大，辦超市試吃推介會，產地農會總幹事解說野蓮料理，為打入白人高端消費市場，在超市辦理料理烹飪秀，用味蕾征服加拿大消費者的心，透過農產外交，為高雄農產開創更廣更遼闊的外銷市場。

市府農業局自101年辦理加拿大拓銷計畫以來，高雄特產的番石榴、金煌芒果及紅龍果在溫哥華當地已有相當知名度，今年上架超市包括已穩定鋪貨的Fresh Street Market、IGA、Price Smart Food三大超市外，這回也首度開拓白人高端超市Urban Fare等通路，新增上架韓裔連鎖超市韓亞龍集團經營的H mart，觸及更廣大的消費族群，要讓高雄首選品牌在加拿大市場站穩腳步。

今年遠征加拿大市場的農產品中，還有首次叩關的高雄美濃特產野蓮，野蓮又稱為水蓮、水鱉，富含膳食纖維，高纖低卡又美味，高雄美濃所生產野蓮產量占全國8成以上，年產值逾2億元，為美濃地區重點蔬菜之一。

高市府農業局在加拿大的農產品推廣活動也請來各特色農產產地農會與消費者直接面對面，美濃農會鍾清輝總幹事在超市當起銷售員，為民眾解說野蓮烹調方式，配合現場試吃活動，野蓮一上架便銷售一空，不少民眾沒見過野蓮，但試吃後都說口感爽脆，試吃完毫不猶豫地將水蓮買回家。

高雄市副市長蔡復進表示，邀高雄在地農會參與超市推介會，就是為推薦新增上架品項野蓮、高麗菜及白玉苦瓜，由產地農會示範或解說烹調方式，提高市場接受度，更因應產季，為加拿大市場帶來玉荷包荔枝、金煌芒果及蓮霧等品項，導入保鮮儲運、冷鏈技術，希望要讓台灣農產，行銷全世界。

今年高雄市遠征加拿大市場的農產品中，還有首次叩關的高雄美濃特產野蓮。圖／高雄市農...
今年高雄市遠征加拿大市場的農產品中，還有首次叩關的高雄美濃特產野蓮。圖／高雄市農業局提供
分享
加拿大人對來自台灣高雄的蔬菜很感興趣。圖／高雄市農業局提供
加拿大人對來自台灣高雄的蔬菜很感興趣。圖／高雄市農業局提供
分享
加拿大超市首見高雄市的野蓮。圖／高雄市農業局提供
加拿大超市首見高雄市的野蓮。圖／高雄市農業局提供
分享
高雄市副市長蔡復進(中)到加拿大推銷高雄的野蓮 。圖／高雄市農業局提供
高雄市副市長蔡復進(中)到加拿大推銷高雄的野蓮 。圖／高雄市農業局提供
分享

加拿大美濃芒果

相關新聞

高雄駁二超人氣自造者空間 今慶2周年分享經驗

2018-06-10 10:09

逛旅展送香蕉 上萬根香蕉數十分鐘索取一空

2018-06-09 23:36

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

最美海岸線 阿塱壹古道6年吸客25萬

2018-06-09 23:19

「衛武營樹洞」計畫 「榕樹廣場」百人齊做瑜伽

2018-06-09 23:13

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

老火車票說故事 萬張車票牽起祖孫鐵道情

2018-06-09 19:27

衛武營推「樹洞計畫」 一起到榕樹廣場做瑜珈、盪鞦韆

2018-06-09 17:43

挽救蕉農生計 逛高雄旅展香蕉大放送

2018-06-09 17:42

「阿塱壹古道」搞錯名 學者、在地人力推正名

2018-06-09 17:37

為了「他」 陳其邁、趙天麟選後首度同台造勢

2018-06-09 16:32

世界海洋日 澎湖南方四島之美新書發表

2018-06-09 13:07

高雄旗津海灘 赫見「美人魚的哀愁」！

2018-06-09 12:11

拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶

2018-06-09 08:26
看更多

熱門文章

大陸不收造成鳳梨價格崩盤？ 台南產地農民這麼說

2018-06-09 15:14

「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34

悲哀台東人！火車站前舉牌求票 「給我票我要回家」

2018-06-09 13:55

跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

2018-06-09 16:09

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

「阿塱壹古道」搞錯名 學者、在地人力推正名

2018-06-09 17:37

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

一個月內連2起 歷建古蹟現勘前被「火速」拆毀

2018-06-09 18:57

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

書法大師紀念展 發現當年要送蔡英文的是這幅..

2018-06-09 12:34

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

台東卑南、南王大停電2998戶受影響

2018-06-09 13:11

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

基隆和平島淨灘清出一堆寶特瓶、破漁網 2小時606公斤

2018-06-09 13:44

高雄旗津海灘 赫見「美人魚的哀愁」！

2018-06-09 12:11

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

影／淨灘驚見滿腹垃圾死海龜 童：人類為何要丟塑膠袋

2018-06-09 13:00

防龍舟困淺灘 桃園龍舟賽抽水穩住大池水位

2018-06-09 12:35

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

影／美國隊長帶英雄聯盟 嘉義布袋環保淨海

2018-06-09 12:34

鳳梨台南尾聲價格回升 外銷至5月近3萬噸

2018-06-09 16:45

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

時力主席黃國昌到基隆 為安樂區提名人陳薇仲造勢

2018-06-09 16:40

為了「他」 陳其邁、趙天麟選後首度同台造勢

2018-06-09 16:32

今日全台最高溫在嘉義市 36.6未突破歷史紀錄

2018-06-09 18:57

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

香蕉鳳梨行銷日本 張花冠前進北海道

2018-06-09 16:15

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

「一見雙雕」沙雕首次在陸地 克服被流走

2018-06-09 13:56

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

婚紗花海、森林樂園 台中花博年底開幕

2018-06-09 12:14

助弱勢過端午 志工接力包2600顆肉粽

2018-06-09 13:00

桃園街頭藝人徵選571組拚場 校長也來考

2018-06-09 13:57

影╱蒸汽火車重現花蓮車站 鐵道迷狂按快門

2018-06-09 14:57

2018馬卡巴嗨 點燃台東豐年祭活動

2018-06-09 12:06

新竹300城市大遊行 千人踩街熱鬧嘉年華

2018-06-09 17:12

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top