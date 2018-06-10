高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局積極辦蔬菜外交，今年除將加拿大消費市場喜愛的番石榴、金煌芒果和紅龍果再度進軍加拿大超市，首度將高雄特色蔬菜「野蓮」及「高麗菜」及「白玉苦瓜」空運直送加拿大，辦超市試吃推介會，產地農會總幹事解說野蓮料理，為打入白人高端消費市場，在超市辦理料理烹飪秀，用味蕾征服加拿大消費者的心，透過農產外交，為高雄農產開創更廣更遼闊的外銷市場。

市府農業局自101年辦理加拿大拓銷計畫以來，高雄特產的番石榴、金煌芒果及紅龍果在溫哥華當地已有相當知名度，今年上架超市包括已穩定鋪貨的Fresh Street Market、IGA、Price Smart Food三大超市外，這回也首度開拓白人高端超市Urban Fare等通路，新增上架韓裔連鎖超市韓亞龍集團經營的H mart，觸及更廣大的消費族群，要讓高雄首選品牌在加拿大市場站穩腳步。

今年遠征加拿大市場的農產品中，還有首次叩關的高雄美濃特產野蓮，野蓮又稱為水蓮、水鱉，富含膳食纖維，高纖低卡又美味，高雄美濃所生產野蓮產量占全國8成以上，年產值逾2億元，為美濃地區重點蔬菜之一。

高市府農業局在加拿大的農產品推廣活動也請來各特色農產產地農會與消費者直接面對面，美濃農會鍾清輝總幹事在超市當起銷售員，為民眾解說野蓮烹調方式，配合現場試吃活動，野蓮一上架便銷售一空，不少民眾沒見過野蓮，但試吃後都說口感爽脆，試吃完毫不猶豫地將水蓮買回家。