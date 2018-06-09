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威爾森症患者21年前換肝續命 她喜獲「平凡的幸福」

2018-06-09 21:34聯合報 記者王昭月╱即時報導

器官捐贈讓許多病患在垂死邊緣重獲新生，也幫助他們重返生活軌道。21年前罹患「威爾森症」的余姿萱，因為獲得大愛肝臟，生命獲得延續，也完成大學學業，結婚生子，她噙淚感謝捐贈者，讓她有機會享受「平凡的幸福」。

大愛器捐，促成了生命薪火相傳，高雄長庚醫院75年起推動器官捐贈，迄今協助近800名病患發揮大愛，讓受贈者重獲新生。今天醫院舉辦器官捐贈感恩追恩大會，院長王植薪特別吟誦「十四行詩」等5首著名詩作，撫慰在場捐贈者與受贈者親屬心靈。

器捐者的大愛，造福無數許多人生命的延續與改變，21年前接受器捐的余姿萱，感受猶深。念國三時，她黃疸腹水，異常疲倦，原以為是拚功課過頭，到台中榮總就醫才發現銅離子代謝異常，罹患所謂的「威爾森症」。

威爾森症是因為肝臟缺乏代謝銅離子的功能，以致吃進身體的銅不斷在肝臟中累積，最後必須靠換肝續命。廿多年前，器捐風氣不盛，余姿萱等到高三，才獲得大愛者捐肝。

她說，當時她由高雄長庚前院長陳肇隆幫她換肝，移植後體力恢復得與正常人差不多，經定期回診追蹤，與正常人的生活沒什麼不同，2011年她戀愛、結婚，也懷孕生子，如今孩子快上幼稚園了。

談起重生的過往，她至今感謝醫院及捐肝給她的大愛者，更感謝捐贈者家屬，在他們面臨人生至愛要離開時，可以作出大愛的決定，讓很多瀕臨破碎的家庭，重新找回幸福。

21年前罹患「威爾森症」的余姿萱，因為獲得大愛肝臟，生命獲得延續，也完成大學學業...
21年前罹患「威爾森症」的余姿萱，因為獲得大愛肝臟，生命獲得延續，也完成大學學業，結婚生子。記者王昭月／攝影
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器官捐贈結婚

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