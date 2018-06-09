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大陸不收造成鳳梨價格崩盤？台南產地農民這麼說

疼惜蕉農不落人後 高市各界踴躍採購香蕉

2018-06-09 16:23中央社 高雄9日電

香蕉盛產，蕉價慘跌，讓蕉農採收不符成本，高雄市民間各界今天紛舉辦免費送香蕉活動，另有餐飲業者採購香蕉等在地水果入菜，展開搶救蕉農大作戰，以行動疼惜蕉農。

高雄巨蛋國際旅展主辦單位今天向旗山農會產銷班採購1500公斤特級香蕉，下午在展場舉行「搶救蕉農大作戰-旅展賀成『蕉』」活動，入場參觀旅展，每人即可獲贈一根特級香蕉，適逢週末吸引大排長龍人潮索取，場面熱烈，現場上萬根香蕉數十分鐘內被索取一空。

主辦單位指出，響應全台疼惜蕉農行動，特別舉辦這項香蕉大放送活動，做公益也炒熱旅展買氣，一舉兩得；民眾帶蕉看旅展，也是取成交諧音，期盼藉以祝參展廠商推出的商品能多多成交。

主辦單位表示，旅展第2天適逢週末，參展業者強打暑假出遊破盤價搶客，加上下午舉辦這場搶救蕉農大作戰活動，讓展場人潮滾滾。

一家連鎖餐酒館高雄棧貳庫店下午開幕，業者為力挺果農，特別推出水果系列料理，引進在地盛產的荔枝、鳳梨及香蕉入菜，爽口美味又開胃，結合開幕期間活動大力促銷，為果農增加銷路。

業者陳志豪說，店內入菜水果都是直接向產地採購，希望協助促銷在地水果，為關懷果農略盡棉薄。另家建商轉投資的義法餐廳最近也向旗山蕉農採購大批香蕉，即日起分贈來店消費者每人一小串香蕉。

另外，義大大昌醫院力挺蕉農也不落人後，向旗山產地採購大批香蕉，12日將在醫院舉辦「蕉心義賣作伙來」活動，以一袋香蕉新台幣10元回饋病友及社區民眾。現場並將請來營養師示範香蕉健康料理，教導民眾認識香蕉營養價值，鼓勵大家多吃香蕉。

香蕉旅展義賣

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