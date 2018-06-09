拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶

2018-06-09 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市大寮區忠義國小校園內有黃鸝築巢，但疑為受到拍攝者除枝去莢的干擾，親鳥未及孵育即棄巢。圖／高雄鳥會提供 分享 facebook 高雄市大寮區忠義國小努力維護校園綠樹，引來一級瀕危鳥種黃鸝築巢孵育，但有前往拍攝黃鸝的人為了取景，修剪鳥巢周邊的枝條、果莢，干擾黃鸝，使得親鳥棄巢。高雄鳥會理事長林傳傑即於4日拜訪忠義國小校長郭人瑞，建議學校設告示牌和圍繩，防止民眾過於靠近黃鸝巢位、影響親鳥孵育，學校立即辦理，一起保護黃鸝。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，黃鸝已是一級瀕危鳥種，高雄市一些大型公園、軍方營區才可能看到牠們的身影，至於校園，靠近軍區的左營高中之前曾看到黃鸝，最近大寮忠義國小才有牠們的蹤影；忠義國小的校園靠近鳳凰山，綠樹區與教室有一段距離，因此才有黃鸝出沒；目前正是黃鸝的繁殖期，忠義國小校園即有黃鸝築巢孵育。

林昆海說，黃鸝的聲音美妙，鳥羽呈金黃色，不少人喜歡拍牠們身影，有保育觀念的人即使拍攝也會和鳥巢所在的樹木保持一定距離，但前往忠義國小拍攝的人士中，有人竟為了取景，把鳥巢周圍的樹枝和莢果修剪一番，侵門踏戶，前往觀察黃鸝孵育的鳥會人員一度上前制止。

林昆海表示，黃鸝繁殖時會利用樹葉、枝條等築巢在樹木隱密的地方，主要是防止被掠食者發現或陽光曝曬。拍鳥的人修剪鳥巢周邊的枝條並靠近拍攝，即干擾黃鸝繁殖，親鳥因此棄巢，裡面的卵也無法孵化，如果未再受干擾，親鳥可能到鄰近樹木上再築巢孵育。

本身是國小儲備校長的林傳傑為了保護黃鸝，本月4日拜訪忠義國小校長郭人瑞，稱讚忠義國小是黃鸝友善學校，校園與周邊環境生態非常好才能吸引黃鸝長住。為了保護黃鸝，林傳傑建議忠義國小增加告示牌和圍繩，提醒民眾不要過於靠近黃鸝的巢位，讓黃鸝安心孵育，學校立即處理。