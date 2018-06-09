親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罹癌農夫種西瓜養家滯銷 球友用新台幣幫助下架

拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶

2018-06-09 08:26聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市大寮區忠義國小校園內有黃鸝築巢，但疑為受到拍攝者除枝去莢的干擾，親鳥未及孵...
高雄市大寮區忠義國小校園內有黃鸝築巢，但疑為受到拍攝者除枝去莢的干擾，親鳥未及孵育即棄巢。圖／高雄鳥會提供
分享
高雄市大寮區忠義國小努力維護校園綠樹，引來一級瀕危鳥種黃鸝築巢孵育，但有前往拍攝黃鸝的人為了取景，修剪鳥巢周邊的枝條、果莢，干擾黃鸝，使得親鳥棄巢。高雄鳥會理事長林傳傑即於4日拜訪忠義國小校長郭人瑞，建議學校設告示牌和圍繩，防止民眾過於靠近黃鸝巢位、影響親鳥孵育，學校立即辦理，一起保護黃鸝。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，黃鸝已是一級瀕危鳥種，高雄市一些大型公園、軍方營區才可能看到牠們的身影，至於校園，靠近軍區的左營高中之前曾看到黃鸝，最近大寮忠義國小才有牠們的蹤影；忠義國小的校園靠近鳳凰山，綠樹區與教室有一段距離，因此才有黃鸝出沒；目前正是黃鸝的繁殖期，忠義國小校園即有黃鸝築巢孵育。

林昆海說，黃鸝的聲音美妙，鳥羽呈金黃色，不少人喜歡拍牠們身影，有保育觀念的人即使拍攝也會和鳥巢所在的樹木保持一定距離，但前往忠義國小拍攝的人士中，有人竟為了取景，把鳥巢周圍的樹枝和莢果修剪一番，侵門踏戶，前往觀察黃鸝孵育的鳥會人員一度上前制止。

林昆海表示，黃鸝繁殖時會利用樹葉、枝條等築巢在樹木隱密的地方，主要是防止被掠食者發現或陽光曝曬。拍鳥的人修剪鳥巢周邊的枝條並靠近拍攝，即干擾黃鸝繁殖，親鳥因此棄巢，裡面的卵也無法孵化，如果未再受干擾，親鳥可能到鄰近樹木上再築巢孵育。

本身是國小儲備校長的林傳傑為了保護黃鸝，本月4日拜訪忠義國小校長郭人瑞，稱讚忠義國小是黃鸝友善學校，校園與周邊環境生態非常好才能吸引黃鸝長住。為了保護黃鸝，林傳傑建議忠義國小增加告示牌和圍繩，提醒民眾不要過於靠近黃鸝的巢位，讓黃鸝安心孵育，學校立即處理。

林昆海說，依野生動物保育法第42條規定，明顯騷擾保育鳥類的行為，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上、30萬元以下罰鍰，希望喜歡拍鳥的朋友勿干擾保育鳥類、勿播放鳥音及餵食，與黃鸝保持安全距離、縮短拍攝與停留的時間。

高雄市大寮區忠義國小立告示牌籲請民眾不要干擾黃鸝孵育。圖／高雄鳥會提供
高雄市大寮區忠義國小立告示牌籲請民眾不要干擾黃鸝孵育。圖／高雄鳥會提供
分享
高雄市大寮區忠義國小用圍繩隔離黃鸝築巢的樹木與步道，全力保護孵育鶵鳥的黃鸝。圖／...
高雄市大寮區忠義國小用圍繩隔離黃鸝築巢的樹木與步道，全力保護孵育鶵鳥的黃鸝。圖／高雄鳥會提供
分享

人瑞軍區

相關新聞

六龜「綠色隧道」道路拓寬 保留芒果樹

2018-06-08 22:58

斥資7千多萬 屏東復興圖書館工程年底完工

2018-06-08 23:45

打造浪漫島 金門推金囍假期

2018-06-08 23:26

網美就愛「色廊」！打卡勝地隨你拍

2018-06-08 23:12

盜300隻寄居蟹 只罰3千遭批太輕

2018-06-08 23:10

端午節將至 更生會探視更生人

2018-06-08 20:59

又見「縣市合作」！屏東市復興圖書館增建新館

2018-06-08 19:20

中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握

2018-06-08 18:30

高市府捷運局：輕軌二階工程維持平面 不採地下化

2018-06-08 18:25

搶暑假旅遊商機 高雄巨蛋夏季國際旅展湧人潮

2018-06-08 17:07

3萬戶高雄厝 綠化面積有36座足球場

2018-06-08 16:53

享受無光害星空最樂趣 飯店業者舉辦觀星活動

2018-06-08 16:46

香蕉去處棘手 高市農業局：協調廚餘業者再利用

2018-06-08 16:16

金門警民同慶端午 DIY串珠研習報名

2018-06-08 15:04

澎湖旅外鄉親回饋故鄉 合捐消防救護車

2018-06-08 14:22

癌末翁尋當年軍中同袍 盼臨終前話當年

2018-06-08 07:55

迎接端午 五花八門粽子出爐 業者看準單身商機推獨享粽

2018-06-08 00:23

看準單身商機 獨享粽可望增加2成

2018-06-07 23:41

建築園冶獎13件公共工程得獎 高市成南台灣最大贏家

2018-06-07 23:40

金大女成咖啡女神 她的咖啡有戀愛的感覺

2018-06-07 23:25

台大校友集資百萬 買蕉助農 採購第二天產地價翻倍

2018-06-07 23:20

打造浪漫島 來金門結婚為愛情加溫

2018-06-08 22:48

色廊展Color Gallery到高雄 好拍到嫑嫑

2018-06-08 19:21

六龜「綠色隧道」達成共識 芒果樹不用搬家

2018-06-08 19:18
看更多

熱門文章

影／林右昌一句話讓基隆東岸商場多燒1億元 業者：無悔

2018-06-08 21:32

又停電！桃園永安漁港遊客觀光漁市嘗鮮 熱爆直冒汗

2018-06-08 16:53

罹癌農夫種西瓜養家滯銷 球友用新台幣幫助下架

2018-06-09 07:46

中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握

2018-06-08 18:30

地址「嘉義市76號6F3」郵務稽查王國旭死信活投

2018-06-08 19:45

高市府捷運局：輕軌二階工程維持平面 不採地下化

2018-06-08 18:25

香蕉棄置照片移花接木？ 南投藍綠陣營互批

2018-06-08 21:32

影／想填補人生缺憾 台裔孤兒返台尋根

2018-06-08 18:27

台東市長遭蒼蠅拍打臉？張國洲笑笑神回！

2018-06-08 13:28

影／「我要長住新營」 許忠信拋議題搶救溪北

2018-06-08 11:18

苗栗市YouBike於26日率先啟用 竹南頭份7月跟進

2018-06-09 07:44

高市新聞局長確收到北市發言人洋酒 3月8日即寄還

2018-06-08 19:15

吃過「艱苦人ㄟ午餐」？雲林口湖推吃玩套裝旅遊

2018-06-08 08:15

台東芒果界LV「夏雪」限量上市 新加坡1公斤500元

2018-06-08 18:05

影／鳳梨暴跌 特殊職業：想吃鳳梨又怕忌諱

2018-06-08 11:27

拼裝採蚵車違法載客遊潮間帶 爭議多年今出事

2018-06-08 20:44

行銷優質鳳梨 農會鳳梨肉粽吸引團購

2018-06-08 14:00

今年初風調雨順蜂蜜豐收 員林農會掛保證賣養蜂班蜂蜜

2018-06-08 20:14

拍黃鸝修枝莢致親鳥棄巢 鳥會譴責拍攝者侵門踏戶

2018-06-09 08:26

香蕉去處棘手 高市農業局：協調廚餘業者再利用

2018-06-08 16:16

巨峰葡萄質量俱佳價格穩 農民笑呵呵

2018-06-08 20:14

3萬戶高雄厝 綠化面積有36座足球場

2018-06-08 16:53

桃竹苗快樂秘境 蝶舞 鳥築巢 原始森林

2018-06-09 00:33

新北要改新門牌 祭出12.5萬邀稿競圖票選

2018-06-08 11:45

又見「縣市合作」！屏東市復興圖書館增建新館

2018-06-08 19:20

日本外公地址寫「嘉義市76號6F3」 郵差花1個月送達生日賀卡

2018-06-08 23:10

北市綠竹筍季登場 美食饗宴、一日農夫體驗快報名

2018-06-08 08:15

日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達

2018-06-08 15:05

嘉市除草工當蜘蛛人 環保局長：不合法、應開罰　

2018-06-08 11:56

校園變身派出所 彰化安山派出所今遷至安山分校

2018-06-08 12:43

芒果界的LV 台東夏雪芒果集寵愛一身

2018-06-08 14:24

學生出國參訪不適 2人確診染登革熱

2018-06-08 17:28

嬤簇擁選總統 朱立倫：謝謝阿公阿嬤對我疼愛

2018-06-08 12:12

3年還債520億關鍵 北市財政局：柯文哲零舉債

2018-06-08 23:23

醫師霸氣送160箱香蕉 北市警局長：醫警連線顧治安

2018-06-08 12:12

龍眼蜜、巨峰葡萄豐收 員林、永靖兩農會搶先促銷和評鑑

2018-06-08 23:51

大直變電所饋線跳脫 1427戶受影響停電

2018-06-09 10:18

盧秀燕指空污紫爆 中市府：下午呈現普通等級

2018-06-08 20:56

大陸海警攔查國軍運補船 海巡澄清

2018-06-09 03:13

影／Pepper來了！ 今天在花蓮火車站報到

2018-06-08 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top