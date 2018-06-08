親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英語無效學習
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

礁溪天主堂強拆事件 醜陋的官僚讓宜蘭不再美麗

曾訪台尋小吃 「毒舌派」名廚安東尼波登自殺身亡

教室裝冷氣？ 學醫的高市議員鄭光峰籲考量學生健康

2018-06-08 20:09聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

學校教室全面裝冷氣最近引起熱議，高雄市議醫生出身的市議員鄭光峰雖認為校園全面裝設冷氣可行，但強調這不是唯一選項，必須考量氣候變遷、地方財政與學生健康等，要多方思考、充分溝通討論後再研擬可行方案。

鄭光峰表示，如果全國校園全面裝設冷氣，不計入電費和後續維護費用，教育部估算光是全國國中小加裝冷氣及改裝用電設備的經費就逾855億元，國中小依法屬於縣市政府主管，地方政府應審慎思考這會不會排擠教育經費、用電量增加是否影響校園安全。

他說，教育部推算，如果國中小教室全面裝冷氣，用電度數將增四成八、至少3億1000萬度，每年估計電費將增加8億1000萬元，屆時電費支出恐將壓縮學校經費，也不符節約能源計畫目標，各縣市政府的預算、學生家長的負擔恐怕都會受衝擊。

鄭光峰表示，許多專家學者提醒，開冷氣易形成密閉環境，不利空氣流通；教室全面裝冷氣，也可能會影響學生到戶外活動的意願，可能有礙學生健康；目前廣泛引起熱議的「病態大樓症候群」，可能與長時間在密閉空間吹冷氣、空氣不流通、溫度調太低有關，讓小孩適度流些汗或許有益孩子身心健康。

他建議，面對天氣過熱，在國中小教室加裝冷氣並非唯一選項，推動綠建築、設置屋頂農園、太陽能板、雨水回收等，有助改善空氣品質和降低電費成本，教育部國教署已推動的「補助公立國中小辦理校舍防水隔熱計畫」，可提升屋頂及牆面隔熱效能，降低熱輻射效應，配合空氣對流及風扇運作，可以降低室內溫度。

教育部氣候變遷

相關新聞

這所國小的空中蝴蝶花園 有效降低室內溫度3至4度

2018-06-08 19:36

寫世代病態獲選作文範本 章尹：對許多事好奇

2018-06-08 11:52

國中會考成績公布 預估34分上建中、北一女

2018-06-08 11:51

單親煮飯顧2弟、半夜才苦讀 會考滿分生：環境非絕對

2018-06-08 11:47

會考數學非選6％考生不會平均數 恐成生活中的「數盲」

2018-06-08 11:41

會考寫作6級分人數創歷年最低 高分範文寫「繽紛卻將無光」

2018-06-08 11:19

國中會考宜蘭榜首 中道中學林紓宇受惠芥川龍之介

2018-06-08 20:04

桃園私立復旦國中部會考23人滿分 17人選直升高中部

2018-06-08 19:30

廣興國小畢業生15天單車環島 一生的回憶

2018-06-08 20:45

曾經中輟逃家拚到4B 他目標上公立高職

2018-06-08 20:10

讚！罹罕見疾病均獲總統教育獎 兩人會考優異

2018-06-08 19:17

花蓮國風國中會考22人獲5A 全縣最多

2018-06-08 18:18

影／「快時尚」談世代變化 林盈杉作文獲選範例

2018-06-08 18:06

作文「我們這個世代」 南光滿分施柔妤寫榮景到迷惘

2018-06-08 17:50

國中會考滿級分 學生視網膜缺陷更用心苦讀

2018-06-08 17:32

南投縣國中會考 中興國中拿第一

2018-06-08 17:31

會考成績出爐 新竹明星學校落點看這

2018-06-08 17:31

國中會考放榜 花蓮唯一5A++在花崗

2018-06-08 17:27

這個國中考前加開「4A1B」講座 全校17%考5A

2018-06-08 17:09

林右昌讚當女兒很好的方佳柔 不畏逆境可望上北一女

2018-06-08 17:00

五福國中罕病男生和心臟病女孩 都上第一志願　

2018-06-08 17:00

少子化速度大於減招速度 師：偏鄉學校將面臨招生困難

2018-06-08 15:53

You後接is讓老師傻眼 曾道茗英文衝到A++

2018-06-08 15:22

會考榜首愛微博、追文手 強調新世代要尊重包容

2018-06-08 15:21

影／滿級分雙胞胎兄弟 愛閱讀愛打球不上網

2018-06-08 15:19

影／特別的畢業生 小學頒畢業證書給...老校舍

2018-06-08 14:54

國三就修高一物理 張芷熏拿滿級分想攻醫美

2018-06-08 14:43

克服障礙 罕病生會考拚第一志願

2018-06-08 14:24

會考寫作範文陳腔濫調 閱卷師：才國中且短短50分鐘

2018-06-08 13:19

中投區錄取門檻下降！中一中91點、中女中92點

2018-06-08 12:32

桃園私校仍是會考贏家 想直升原校還爆滿進不去

2018-06-08 12:14

補教名師女兒會考滿級分 盼上台南女中

2018-06-08 12:06

武陵高中錄取少38人 國中會考落點32點

2018-06-08 12:05

玩線上遊戲紓壓 國中會考5A++作文滿級分

2018-06-08 12:01

「只希望不要讓媽媽擔心」 單親逆境會考拚出5A和7+

2018-06-08 12:00

國中會考成績公布 教師判斷：社區高中分數下修

2018-06-08 11:46

國中會考考出5A++ 學生：不要給自己太大壓力

2018-06-08 11:44

國中會考寄成績單 桃園武陵門檻估5A和7+

2018-06-08 11:41

國中會考 嘉義民生國中4成學生達第一志願門檻創新高

2018-06-08 11:26
看更多

熱門文章

想出國讀大學？ 香港台生：台灣高中所學讓大一很輕鬆

2018-06-08 09:49

會考今寄成績單 表現最差仍是英、數但有進步

2018-06-08 10:26

國中會考成績公布 預估34分上建中、北一女

2018-06-08 11:51

會考寫作6級分人數創歷年最低 高分範文寫「繽紛卻將無光」

2018-06-08 11:19

中投區錄取門檻下降！中一中91點、中女中92點

2018-06-08 12:32

註冊率不到6成 17校達「淹水線」

2018-06-08 00:36

少子化海嘯…高美醫專退場 4年來第3校

2018-06-08 00:33

QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07

會考成績今早8時上網查！ 免試入學缺額恐破10萬

2018-06-07 23:39

國中會考考出5A++ 學生：不要給自己太大壓力

2018-06-08 11:44

武陵高中錄取少38人 國中會考落點32點

2018-06-08 12:05

藍委：逾半數教授獨董未取得兼任同意函 拔管沒事找事

2018-06-08 10:11

玩線上遊戲紓壓 國中會考5A++作文滿級分

2018-06-08 12:01

單親煮飯顧2弟、半夜才苦讀 會考滿分生：環境非絕對

2018-06-08 11:47

南投縣國中會考 中興國中拿第一

2018-06-08 17:31

會考寫作範文陳腔濫調 閱卷師：才國中且短短50分鐘

2018-06-08 13:19

會考成績出爐 新竹明星學校落點看這

2018-06-08 17:31

補教名師女兒會考滿級分 盼上台南女中

2018-06-08 12:06

海大送給畢業生驚喜 卻因爲太亮花海差點開不了

2018-06-08 08:49

學者批新南向又在唬爛 籲政府別再欺騙國人

2018-06-08 14:09

國中會考寄成績單 桃園武陵門檻估5A和7+

2018-06-08 11:41

國中會考 嘉義民生國中4成學生達第一志願門檻創新高

2018-06-08 11:26

寫世代病態獲選作文範本 章尹：對許多事好奇

2018-06-08 11:52

桃園私校仍是會考贏家 想直升原校還爆滿進不去

2018-06-08 12:14

會考數學非選6％考生不會平均數 恐成生活中的「數盲」

2018-06-08 11:41

「只希望不要讓媽媽擔心」 單親逆境會考拚出5A和7+

2018-06-08 12:00

創校半世紀…高美醫專轉型長照 師生不捨

2018-06-08 00:40

國中會考成績公布 教師判斷：社區高中分數下修

2018-06-08 11:46

這個國中考前加開「4A1B」講座 全校17%考5A

2018-06-08 17:09

國中會考放榜 花蓮唯一5A++在花崗

2018-06-08 17:27

林右昌讚當女兒很好的方佳柔 不畏逆境可望上北一女

2018-06-08 17:00

國三就修高一物理 張芷熏拿滿級分想攻醫美

2018-06-08 14:43

清大STEAM學校啟動 領學子「跨科學創藝」

2018-06-08 02:05

影／陳學聖爆：上市櫃獨董657人是教授

2018-06-08 10:21

桃園私立復旦國中部會考23人滿分 17人選直升高中部

2018-06-08 19:30

You後接is讓老師傻眼 曾道茗英文衝到A++

2018-06-08 15:22

影／滿級分雙胞胎兄弟 愛閱讀愛打球不上網

2018-06-08 15:19

高美醫專將熄燈 師生平常心迎末代畢典校慶

2018-06-07 21:49

會考後搶學生大戰！ 高中職專車接送體驗課程

2018-06-08 00:31

會考榜首愛微博、追文手 強調新世代要尊重包容

2018-06-08 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top