教室裝冷氣？ 學醫的高市議員鄭光峰籲考量學生健康

2018-06-08 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



學校教室全面裝冷氣最近引起熱議，高雄市議醫生出身的市議員鄭光峰雖認為校園全面裝設冷氣可行，但強調這不是唯一選項，必須考量氣候變遷、地方財政與學生健康等，要多方思考、充分溝通討論後再研擬可行方案。

鄭光峰表示，如果全國校園全面裝設冷氣，不計入電費和後續維護費用，教育部估算光是全國國中小加裝冷氣及改裝用電設備的經費就逾855億元，國中小依法屬於縣市政府主管，地方政府應審慎思考這會不會排擠教育經費、用電量增加是否影響校園安全。

他說，教育部推算，如果國中小教室全面裝冷氣，用電度數將增四成八、至少3億1000萬度，每年估計電費將增加8億1000萬元，屆時電費支出恐將壓縮學校經費，也不符節約能源計畫目標，各縣市政府的預算、學生家長的負擔恐怕都會受衝擊。

鄭光峰表示，許多專家學者提醒，開冷氣易形成密閉環境，不利空氣流通；教室全面裝冷氣，也可能會影響學生到戶外活動的意願，可能有礙學生健康；目前廣泛引起熱議的「病態大樓症候群」，可能與長時間在密閉空間吹冷氣、空氣不流通、溫度調太低有關，讓小孩適度流些汗或許有益孩子身心健康。

他建議，面對天氣過熱，在國中小教室加裝冷氣並非唯一選項，推動綠建築、設置屋頂農園、太陽能板、雨水回收等，有助改善空氣品質和降低電費成本，教育部國教署已推動的「補助公立國中小辦理校舍防水隔熱計畫」，可提升屋頂及牆面隔熱效能，降低熱輻射效應，配合空氣對流及風扇運作，可以降低室內溫度。