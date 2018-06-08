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「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

高市府捷運局：輕軌二階工程維持平面，不採地下化

2018-06-08 18:25聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄環狀輕軌第二階段工程大順路段因在平面道路上施設雙向輕軌軌道，引起部分民代和居民反對並要求高雄市政府捷運局改為黃線捷運延伸線，納入地下化工程段。捷運局從工程面與經費面評估之後，今天確定不採地下化，仍照規畫採平面興建。

高市捷運局表示，採地下化所需設置的通風井、緊急逃生、出入口、電梯、電扶梯等，要設置在人行道，但美術館路和大順路現在人行道空間約1.5米到2.5米，空間相當有限。

捷運局前提到中正路段，如果這個路段要地下化，穿越中正路時有實質困難，因中正路下方已有車行地下道和運橘線，輕軌如要地下化，潛盾深度需在這二者之下，因縱坡受限，出土段距離加長，會衝擊都市環境，到時候輕軌C32站（中正路、河南路口）恐無法爬升到地面，這處車站處設有避車軌，線形無法配置。

捷運工程局表示，大眾捷運系統的造價，地下化每公里約50億元到65億元，高架方式每公里約20億元到25億元，平面方式每車公里約8億元到15億元；大順路總長約6.2公里，如果地下化，造價初估將為310億元到403億元之間，比總長22.1公里的全部平面路線造價165.37億元高。

捷運局說，依據交通部頒訂的「捷運經費增加責任分擔機制及業務行政費及物調比例」規定：「…未來各地方政府提報綜合規劃報告較可行性研究階段增加經費時，如屬地方需求等可控制因素，應由地方政府全額負擔。」也就是說，如果大順路段採地下化，所增加的費用要由市府負擔，而且不只會增加龐大經費，還要重新做可行性研究、綜合規劃和環境影響評估，再層層重新報送中央核定，預計需4年到5年，其中還有中央是否核定的不確定性。

為利二階輕軌工程進行，高市捷運局將再與民眾實質溝通，廣泛蒐集居民、社區及店家的意見並多角度檢視，在「不違反政策目標」及「不報行政院變更計畫」前提下，將合理的意見納入參考，妥適調整修正設計細節。

高雄市二階輕軌平面經美術館園區南面和大順路，引起不小反彈。圖／報系資料照
高雄市二階輕軌平面經美術館園區南面和大順路，引起不小反彈。圖／報系資料照
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高雄市政府捷運局確定輕軌二 階和一階一樣，都採平面施設，不地下化。圖／報系資料照
高雄市政府捷運局確定輕軌二 階和一階一樣，都採平面施設，不地下化。圖／報系資料照
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捷運輕軌里約

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