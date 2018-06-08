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癌末翁尋當年軍中同袍 盼臨終前話當年

2018-06-08 07:55聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「朋友要彼此珍惜！」73歲的黃富吉罹患肺癌末期，上月底住進高雄榮總安寧病房後，自知時日無多，希望透過媒體協尋年輕時認識的幾位同齡好友，包括軍中同袍吳俊明，以及當兵前的同事好友蔡川頭、林文彬，黃與朋友們已近半世紀未聯絡，期盼臨終前再見好友一面話當年。

黃富吉說，1966年他在台南新兵訓練中心認識吳俊明，兩人分發到金門服役1年多，他因為反應慢，經常被班長處罰，吳不但常在旁鼓勵他，還曾為他挺身而出和班長吵架。兩人分別來自屏東潮州、東港，有同鄉情誼，放假時坐船回台，吳看他暈船不適，還會陪他一起回家，再坐車回自己家。

黃富吉也表示，當兵前在高雄市前鎮區一家合板公司工作，與同事蔡川頭、林文彬相當要好，三人無話不談，後來他因為服兵役離職，等到當完兵，發現那家公司倒閉了，同事們也失去連絡。

躺在病床上的黃富吉身形消瘦，護理人員說，黃罹患肺癌已近5年，進行多次化療後，病況未好轉，去年11月開始接受居家安寧療護，今年5月底入住高榮崇德（安寧）病房，大部分時間都在昏睡，但談起好友，整個人精神都來了，或許是思念老友，還會不斷掉下男兒淚。

黃太太表示，先生過去是貨車司機，工作相當辛苦，很少提朋友的事情，最近卻經常跟家人主動談起這群老友，兒女們也分頭打聽，希望能協助他完成這分臨終前的心願。

73歲的黃富吉上月底住進安寧病房，身體虛弱的他談起50年前與軍中同袍吳俊明的情誼...
73歲的黃富吉上月底住進安寧病房，身體虛弱的他談起50年前與軍中同袍吳俊明的情誼，忍不住淚流滿面，期盼臨終前還能見到好友一面。記者蔡容喬／攝影
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黃富吉1966年前往金門服役，同樣來自屏東的吳俊明經常鼓勵、安慰他，但兩人退役後...
黃富吉1966年前往金門服役，同樣來自屏東的吳俊明經常鼓勵、安慰他，但兩人退役後就沒再連絡，他提供壯年時的照片，希望老友看到後能來醫院敘舊。圖／黃富吉提供
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肺癌東港金門

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