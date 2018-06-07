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看準單身商機 獨享粽可望增加2成

2018-06-07 23:41聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

迎接將到來的端午佳節，各家粽子出爐，今年西點烘培業推出麵包粽，飯店業推風味粽，量販業者看準單身商機，規畫個人獨享粽，讓消費者有多元的選擇。

高雄翰品酒店在端午節主打鹹粽「芋香櫻花蝦紫米粽」、「紅麴風味赤肉粽」以及甜粽「桂花烏龍地瓜松子赤豆粽」，外型做成有別於傳統三角粽造型的方粽，形體和創意都顛覆傳統印象，也讓吃粽子多了一份新鮮感。單品每份2入售價170元，粽香禮盒可任選三種口味組合，每組6粒裝售價499元。滿10盒可享85折優惠，滿20盒享8折優惠，即日起接受訂購至6月18日止。

高雄大遠百地下一樓引進隱藏版道地特色粽，有經典傳香粽、鮮嫩竹筍粽，即日起至6月18日止，持遠東快樂信用卡，端午專刊商品單筆消費滿888元，加贈HAPPY GO點數50點，選購2件以上再享95折。

家樂福量販店到6月18日前推出多達60款獨享粽、安心粽、名店粽、綜合粽、南北部粽、專為單身貴族打造的「獨享粽」有麻油雞粽，今年新品粽達3成，獨享粽占1成，可讓消費者有更多選擇，預計這波新商機推動業績有望達到2成。

帕莎蒂娜烘焙坊研發三款「粽香包」新口味，兩款鹹口味選用薩索雞、盤克夏豬等食材為主，另一款甜口味，用屏東萬丹紅豆搭配黑糖麻糬，不同內餡分別搭配不同口味的麵包皮。

「粽香包」自5月22日至6月20日限定期間販售，可組成3入裝禮盒(3種口味任選)，或4入裝禮盒(限3種口味各一，即加贈1顆甜口味)。

翰品高雄酒店推出創意造型肉粽。記者謝梅芬／攝影
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獨享粽依個人口味推出不少特色風味粽子。記者謝梅芬／攝影
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端午節到，高雄市量販店推出各式粽子。記者謝梅芬／攝影
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端午節快到，高雄市各式粽子上市。記者謝梅芬／攝影
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帕莎蒂娜烘焙坊推出限量版古麵包粽。圖／帕莎蒂娜烘焙坊提供
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粽子萬丹

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