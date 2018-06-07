金大女成咖啡女神 她的咖啡有戀愛的感覺

2018-06-07 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門大學4位學生日前赴廈門參加「咖啡男神拉花賽與咖啡女神沖煮賽」，結果以創意與高顏值擊敗40多位對手，雙雙拿下「咖啡男神」與「咖啡女神」還有最佳形象獎、亞軍、優勝，幾乎包辦所有大獎，並將於11月代表福建區到海南參加國際咖啡大會角逐總決賽冠軍，堪稱是成績最好的一次。

「我的創意咖啡叫『達文西玫瑰』，我覺得就像達文西密碼一樣有很多元素」，有著甜甜笑容的陳芳儒此次勇奪「咖啡女神」的冠軍與最佳形象獎，她在比賽時，在咖啡中加了玫瑰果露與現榨檸檬汁，還在杯沿放了玫瑰花瓣，讓整杯咖啡看來賞心悅目。

她說要特別感謝Lin+Coffee的老闆，無限量的提供比賽的咖啡豆，讓他們練習，還有老師跟同學給予她創作咖啡的靈感，才能取得這麼好的成績。

今年20歲的李雨珊說，她的創意咖啡名為「初戀」，她在咖啡中加入跳跳糖跟水蜜桃等果露，口感是又酸又甜又幸福，才會命名是初戀，她說，學習沖泡咖啡大概1年多，很喜歡投入咖啡口味的研發。

觀光系四年級的林毓芬目前擔任Lin+Coffee咖啡廳的店長，她這次以「玫瑰女孩」咖啡獲得優勝，她說創意來自看過一幅畫，女孩帶著一朵玫瑰，坐在窗邊，很有意境，於是把視覺的感動化為咖啡。 此外，咖啡男神拉花賽中，則由國立金門大學精品咖啡社代表的食品系三年級何政叡取得了冠軍。