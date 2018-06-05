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影／嘻哈小子柯蕭 要唱出「高雄的驕傲」

2018-06-05 20:23聯合報 記者王昭月╱即時報導

「這ㄟ厝一直蓋，但是少年ㄟ買不起；這ㄟ樹仔一直死，但是政府沒在理它」，在酒吧駐唱竄起的嘻哈小子柯蕭，以尖銳的批判唱出對高雄故鄉的期待，他以音樂傳達對生活的暗黑觀察，希望引發共鳴，改變世界。

讀樹德科大行銷系的柯蕭，本名柯鈞耀，國中時念音樂資優班，但他覺得人生只有死讀書沒啥好玩，於是選擇逃離正規的框架。高中念雄商，結果碰到愛音樂的同好，開始大量接觸「熱狗」、「大支」等流行歌手的音樂，17歲那年掩不住對音樂的狂熱，毛遂自薦到酒吧駐唱不必領錢，找到舞台後，栽入嘻哈圈。

柯蕭從小作文比賽常拿第一，駐唱後認為作音樂的人，不該只唱給自己聽，高二起他減少衝夜場等玩樂，宅在房裡創作饒舌樂，卻又不敢讓父母知道，怕被罵不念書亂搞，直到參加比賽嶄露頭角，開始有了演出邀約，才確認音樂是一條值得的路。

他年紀輕，對生活卻有敏感的體悟，五年多來，靠著商演存下來的錢，獨立發行2張專輯，第一張「Sick 」，寫了許多自身體驗。收錄的「自閉症」，說的是埋首創作，無人聞問的心情；「飛蚊症」唱的是自己的疾病，沒想到經由iTunes放送後，獲美國一家關注飛蚊症的非官方機構收為主題曲，紅到美國去！

「顯然世界各角落潛藏許多知音」柯蕭說，至今與中南美洲及日本等國的製作人合作過，是完全意想不到的結果。

在行銷系老師黃慶源眼中，柯蕭從一名叛逆資優生到很有自我主張的「嘻哈小子」，是另類奇葩。他表示，今年春浪比賽，參賽者多是組團登台，但柯蕭卻是單槍匹馬，還拿下第3名。

目前柯蕭創作的第3張專輯6月中旬就會發表，這張專輯「高雄的驕傲」，裡頭不乏對時事的批判與對家鄉的期望，柯蕭說，他要用自己的嘻哈樂告訴大家，「我來自高雄，我就是高雄囝仔」。

念樹德科大行銷系的「柯蕭」柯鈞耀，在老師黃慶源（左）眼中是個奇才。記者王昭月／攝...
念樹德科大行銷系的「柯蕭」柯鈞耀，在老師黃慶源（左）眼中是個奇才。記者王昭月／攝影
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嘻哈小子「柯蕭」，要唱出「高雄的驕傲」。記者王昭月／攝影
嘻哈小子「柯蕭」，要唱出「高雄的驕傲」。記者王昭月／攝影
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嘻哈小子「柯蕭」，已將獨力發行第三張創作專輯。記者王昭月／攝影
嘻哈小子「柯蕭」，已將獨力發行第三張創作專輯。記者王昭月／攝影
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