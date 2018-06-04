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小社區締造大驚奇 它獲選今年度建築圓冶獎

2018-06-04 21:48聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春鎮德和里村木工創作家楊宗熏，發想在社區打造融入在地特色的槺林傳藝園區獲得支持，園區迷你公園有他創作的心型意象、練武椿、發呆亭，還導入社區傳統的拳師武術文化、宗教信仰、民謠文化、傳奇人物軼事，原本暮氣沈沈的小農村因為園區變得活力四射，並獲選今年度建築圓冶獎。

「在地味很重要，它也是居民情感聯結的所在！」德和社區發展協會總幹事楊宗熏說，德和里的早年稱槺林，他規畫營造濃濃在地味的槺林傳藝園區，涵蓋里民活動中心和一旁主祀中軍元帥的福興宫、以廢電桿創作的山門和燈篙，加上百坪大的草地公園，因每年都有過火民俗儀式，取名過火公園。

為迷你公園增添景觀美感的心型意象和發呆亭，楊宗熏以福興宮龍柱上盤龍給他的靈感，大量運用木龍捲工法，材料包括當地的台灣海棗葉、廢轎木、有「綠癌」之稱的外來入侵種銀合歡等；他說，心型象徵愛心滿溢，公園裝飾藝術所取用的材料，也嗅得至在地味。

「傳藝園區榮獲建築圓冶獎，特色景觀造型只是一部分，主要是導入在地文化和故事，因為這個轉變，讓小農村變得活力四射！」楊宗熏說，早年因原漢衝突多，德和里練武風氣盛，出了不少拳師，去年請師傅到社區教拳，並傳承民謠和發大轎、紅頭法師等宗教文化，並挖掘地方傳奇人物軼事，豐富園區的文化內涵。

協助調查的地方文史工作者念吉成說，德和里最為人津津樂道的傳說故事是大力士「陳春連」，但他到陳家查族譜，考證應是第3代的陳尊賢，傳說身材魁梧，力大無窮，後代撿骨發現骨頭粗又大，在恆春建城前40年過世；恆春古城西門之所以向北，有一說是地理師建議西門要避開陳尊賢住的方向。

屏東縣恆春鎮德和社區槺林傳藝園區的迷你公園，巧妙融入發呆亭、練武樁等在地味的裝飾...
屏東縣恆春鎮德和社區槺林傳藝園區的迷你公園，巧妙融入發呆亭、練武樁等在地味的裝飾藝術。記者潘欣中／攝影
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屏東縣恆春鎮德和社區打造的槺林傳藝園區，讓暮氣沈沈的社區變得活力四射，榮獲今年度...
屏東縣恆春鎮德和社區打造的槺林傳藝園區，讓暮氣沈沈的社區變得活力四射，榮獲今年度建築圓冶獎；迷你公園的心型意象，傳達人間處處有愛。記者潘欣中／攝影
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