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怪手駛入東港大鵬社區 軍方：尚未開工不會拆房子

2018-06-04 21:35聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣東港鎮大鵬社區因配合眷改案僅剩2戶尚未搬走，不過近日突然有怪手進入空屋群拆房，不僅引起地方關注，縣議員蔣月惠也接獲陳情。對此空軍防空砲兵訓練中心表示，怪手只是廠商暫時停放房舍旁空地，正式開工後才會拆除房舍。

配合眷村改建的東港大鵬社區，3日被民眾發現一輛怪手進駐，入口三面圍牆已經被敲壞，縣議員蔣月惠接獲民眾陳情根本沒有任何施工公告，也沒有架鐵皮圍籬就貿然動工，恐怕有安全顧慮，更擔心傷到已提報保留的兩棟日式建築

負責管理的空軍防空砲兵訓練中心表示，目前工程已經順利發包給廠商，但還沒有要進行拆除屋舍作業，預計會先招開施工前的說明會，邀集縣府環保局、工務處、台電、台水、警方進行協調後才會正式開工，工期為90天。

防訓中心表示，受理民眾投訴當天已經立刻前往現地查看，發現怪手只是暫時先停放在房舍旁空地，再次交代廠商正式開工前絕對不能動到房舍；另外文資所發文「建議保留」的兩棟房舍，以及進行丈量補償事宜的兩名住戶，都會保留不拆。

屏縣府文化處表示，大鵬社區有兩棟日式房舍評估後有被提報文化資產，目前階段已經被列冊，必須等待日後進行文資審議，因此不會拆除。

已有怪手進駐大鵬社區且拆除部分圍牆引起民眾討論，但軍方回應是包商先將怪手停放該處...
已有怪手進駐大鵬社區且拆除部分圍牆引起民眾討論，但軍方回應是包商先將怪手停放該處，還未正式進行拆除工程。記者蔣繼平／攝影
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東港大鵬社區的入口敦親睦鄰守望相助標語圍牆已被拆了部分。記者蔣繼平／攝影
東港大鵬社區的入口敦親睦鄰守望相助標語圍牆已被拆了部分。記者蔣繼平／攝影
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東港空軍日式建築

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