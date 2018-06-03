颱風將至 綠島海底郵筒暫停營業1周

2018-06-03 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



全世界最深的綠島海底「豆丁海馬」造型郵筒，因應即將在菲律賓海域生成的艾維尼颱風所帶來的影響，縣府交通及觀光旅遊處除已委請潛水教練利用鋼索加強固定，海底郵筒即日起也暫停「營業」收信至少1周。

負責維護的綠島潛水教練俞明宏、侯政廉等，也在豆丁海馬海底郵筒臉書粉絲頁貼出公告，「由於雙颱夾擊，我們正進行防颱準備，豆丁海馬海底郵筒6月3日起停班停課，請大家做好防颱準備，注意自身安全，請勿貿然下水！寫了信來不及投遞，沒關係，請交潛水店，颱風過後我們會統一幫大家寄出，造成大家不便，敬請見諒。」

縣府交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，因菲律賓西側有熱帶性低氣壓，恐形成颱風，預計6、7日外圍環流會影響到綠島海域，為加強防颱，並防止豆丁海馬郵筒被水下大浪沖毀，因而委由潛水教練先以4條鋼索固定，一旁的海洋之心裝置藝術，也將在下周二施工加固。

為宣傳綠島海洋之美，也推廣海洋資源保護及保育理念，台東縣政府及中華郵政合作，在綠島石朗浮潛區海域，深達11.5米海底設置1座豆丁海馬造型郵筒及海洋之心裝置藝術。