復育木藍有成 廣興國小將催生社會企業

2018-06-03 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄美濃廣興國小復育木藍有成，成為藍染文化復興基地，學校不只想找回這項傳統產業的「技」、憶」，還催生社會企業，找更生人契作，新移民婦女學藝，讓客家藍染透過文化交流，賦予全新的生命。

藍染的工序複雜，清晨3、4點採收後，先浸泡1天，再摻入石灰粉攪拌直藍靛釋出後沈澱，最後再度過濾才能染衣。染製時，需精心計綁紮布料的距離，否則染出的花樣比例不均，就全盤皆輸！

廣興國小校長謝惠君說，日本的藍染重鎮，從染布設計到發表，政府都寄予重視，甚至花錢提升職人的精神與價值，反觀台灣尚未走到這一步，有些產業只要斷掉，就接不起來的！

「我們現在做的是一種返璞學習」謝惠君說，廣興國小為何想復育木藍，因為木藍是自然、環保的，且大家不難想見，穿戴身上的東西如果由自己手作，就會產生連結與情感，代表的是風格品味，而不只是物件，這跟花錢購買是全然不同的意義，「這幾年投入木藍復育，我終於懂職人的執著精神，更體會到藍染的靈魂」。